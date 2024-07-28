У Росії повідомляють про масовану атаку безпілотників та роботу ППО

У соціальних мережах з'явилися відео, ймовірно, із збиттям дронів, та повідомлення про вибухи в Солнцевському та Прістенському районах

Ввечері, 28 липня, в Курській області Росії пролунали вибухи під час ймовірної масованої атаки безпілотників. За повідомленням губернатора області, сили ППО збили щонайменше 13 БПЛА. Про це повідомляє на Telegram-канал губернатора Курської області Олексія Смірнова та місцеві пабліки.

Близько 22:00 губернатор Курської області повідомив про збиття одного безпілотника літакового типу в Медвенському районі. Пізніше він заявив про знищення ще 12 БПЛА в Обоянському та Медвенському районах.

Тим часом у соціальних мережах з'явилися відео з вибухами, ймовірно, від збиття дронів, та повідомлення про вибухи в Солнцевському та Прістенському районах.

Крім того, деякі джерела повідомляють про можливе ураження підстанції, але ця інформація поки не підтверджена.

Зазначимо, що у російській Курській області доволі часто скаржаться на повітряні атаки із застосуванням безпілотників. Внаслідок таких «нальотів» у регіоні відбуваються вибухи та пожежі на різних об'єктах в області

Як повідомлялося, ввечері, 24 липня, місто Курськ та прилегла область стали свідками масованої атаки безпілотників, яку, за заявами російських джерел, виконали українські військові. Згідно з інформацією, оприлюдненою на російських Telegram-каналах, над містом почулися гучні вибухи, а місцеві жителі зафіксували палаючі уламки дронів у Курському районі.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня безпілотники атакували Севастополь, влучивши у військову частину 65372. Також повідомляється про атаку на порт «Кавказ» у Краснодарському краї, де пошкоджено поромне судно.

До слова, вчора, 26 липня у Криму було чути вибухи.