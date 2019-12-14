Аваков заявив про зникнення камер спостереження у справі Шеремета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Слідство не знайшло чотири камери «в хороших місцях»

Поліція повідомила про зникнення записів чотирьох камер відеоспостереження в ході аналізу даних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми з колегами із СБУ збирали відео з камер відеоспостереження ... ми не знайшли чотири камери, ми не змогли їх отримати. Це були хороші камери, в хороших місцях. Ми не змогли їх отримати», - сказав Аваков

За його словами, камери нібито передали раніше МВС, але їх у відомстві не отримали. «Нам сказали: «ми віддали вам їх раніше», а ми їх не отримали», - зазначив Аваков.

Він додав, що за цим фактом поліція також веде слідство.

«Ми відчували, що нашим підозрюваним хтось дає інформацію...У мене є відчуття, що є люди, які перебувають за кадром і були ініціаторами злочину», - сказав Аваков.

Як відомо, у п'ятницю ввечері суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вивства Павла Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Зазначимо, що 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.