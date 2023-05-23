У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод

будівництво нафтопереробного заводу тривало майже сім років

Нафтопереробні заводи Нігерії були повністю закриті протягом трьох років через крадіжку нафти, вандалізм на трубопроводі та занедбаність конструкції

У Нігерії відкрили найбільший в Африці нафтопереробний завод Dangote, який має допомогти у подоланні хронічного дефіциту пального в країні. Про це повідомляє BBC.

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Як зазначається, Нігерія є великим виробником нафти, але більша її частина експортується, натомість країна змушена імпортувати очищене пальне і часто стикається з дефіцитом пального.

Цю проблему має вирішити нафтопереробний завод, який належить найбагатшій людині Африки Аліко Данготе. Вартість заводу становить 19 мільярдів доларів, його будівництво тривало майже 7 років.

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Завод пана Dangote вважається найбільшим у світі однопрогонним нафтопереробним заводом, що означає, що завод має одну інтегровану систему перегонки, яка може виробляти різноманітні продукти та нафтохімічні продукти, замість того, щоб мати різні агрегати для кожен вид продукції.

Це один з останніх великих проєктів, який буде відкритий президентом Бухарі, який йде у відставку наступного тижня після двох термінів перебування на посаді.

Планується, що підприємство зможе виробляти близько 650 тис. барелів нафтопродуктів на день – цього більш ніж достатньо для забезпечення потреб країни. Комплекс також включає електростанцію, глибоководний порт і завод з виробництва добрив.