Останні роки Світлична часто перебувала на лікуванні в медичних закладах

У віці 84 років померла російська акторка Світлана Світлична, відома за роллю у фільмі «Діамантова рука». Про це 16 листопада повідомляють росЗМІ.

Ймовірною причиною смерті акторки називають серцево-судинну недостатність, що розвинулася на тлі онкологічного захворювання.

Світлана Світлична померла у віці 84 років фото: Wikipedia

Останні роки Світлична стикалася з серйозними проблемами зі здоров’ям і часто перебувала на лікуванні в медичних закладах. Минулого літа їй поставили діагноз – пухлина мозку.

Світлана Світлична у фільмі «Діамантова рука» фото з відкритих джерел

У березні 2024 року у Світличної стався гострий інфаркт міокарда, після чого її терміново госпіталізували. Також вона тривалий час страждала на деменцію, через що перебувала під наглядом у психіатричній лікарні.

Варто зазначити, що Світлична утримувалася від коментарів щодо війни Росії проти України.

Нагадаємо, що раніше у Москві помер прессекретар співака Shaman Антон Коробков-Землянський. Він активно підтримував війну Росії в Україні.