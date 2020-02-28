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    Відсьогодні пункти переходу з РФ беруть під контроль

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    <span>Арсен Аваков: Транспортувати ймовірних інфекційних хворих на коронавірус будуть спеціальним санітарним вертольотом</span> - Відсьогодні пункти переходу з РФ беруть під контроль
    Арсен Аваков: Транспортувати ймовірних інфекційних хворих на коронавірус будуть спеціальним санітарним вертольотом

    Арсен Аваков заявив, що вже є протокол дій для прикордонників

    28 лютого в Україні будуть взяті під контроль пункти переходу з Росією через коронавірус. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі програми «Право на владу».

    «Ми маємо протокол дій для прикордонників. Тепер ми контролюємо всі пункти пропуску переходу в зоні ООС, в Крим. Завтра, 28 лютого, ми пункти переходу з Російською Федерацією візьмемо під контроль», - сказав Аваков.

    У межах посилених заходів для недопущення занесення в Україну коронавірусної інфекції було перевірено близько 75 тис осіб, що в'їхали на територію держави.

    Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

    Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

    Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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