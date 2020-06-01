ЗМІ: Трамп ховався в бункері під час протестів біля Білого дому



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30 травня перед Білим домом відбулися сутички протестувальників з співробітниками Секретної служби США

За даними CNN, Трамп з дружиною та сином провели в бункері близько години

Американський президент Дональд Трамп ховався в підземному бункері в центрі Вашингтону під час протестів біля Білого дому в ніч з п'ятниці на суботу.

Про це повідомляють The New York Times і CNN.

За даними CNN, Трамп провів в бункері близько години. Крім того, в укритті також були його дружина Меланія і син Беррон, додає телеканал.

The New York Times зазначає, що раніше в підземному бункері в день терористичних атак 11 вересня 2001 року на деякий час ховалися 43-й президент США Джордж Буш і тодішній віце-президент Дік Чейні.

Після цього бункер майже не використовувався, вказує газета.

Нагадаємо, напередодні співробітники Білого дому отримали електронні листи, в яких їм рекомендували тимчасово не ходити на роботу через протести, які охопили США.

Як відомо, 30 травня перед Білим домом почалися зіткнення.

У неділю влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.