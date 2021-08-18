Жителів Київщини заманюють на вакцинацію, обіцяючи подарунок

Зробити щеплення можуть усі жителі Київщини віком від 18 років

У Київській області діють 34 центри масової вакцинації

Жителям Київщини, які 18 серпня прийдуть до центрів масової вакцинації і зроблять щеплення проти коронавірусу, даруватимуть квитки на концерт до Дня Незалежності. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«На території області діють 34 центри масової вакцинації. Їх робота забезпечена рівномірно по всьому регіону – і у великих містах, і у селищах. І всі, хто сьогодні завітають до них і вакцинуються, отримають у подарунок безкоштовні квитки на святковий концерт до Дня Незалежності України. Він відбудеться 24 серпня на НСК «Олімпійський». Таким чином ми хочемо підтримати та заохотити наших людей, які розуміють важливість щеплення від Covid-19», – зазначив Володін.

Дізнатися адреси центрів масової вакцинації на Київщині та їх графік роботи можна тут.

Зробити щеплення можуть усі жителі Київщини віком від 18 років.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня. Починаючи з середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення. За вакцинацію від коронавірусу українці, за словами міністра, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК «Олімпійському».

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

Також стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

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