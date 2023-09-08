Зять ексміністра Червоненка «засвітився» вдома в російського олігарха – ЗМІ

Олексій Кавилін з початку року п’ять разів виїжджав із України

Зятя колишнього українського депутата, ексміністра транспорту Євгена Червоненка помітили на віллі у російського олігарха В’ячеслава Кантора у Женеві, що у Швейцарії. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди».

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Журналісти із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють, що зараз ексдепутат Червоненко пов’язаний із військовою розвідкою України.

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Відомо, що Олексій Кавилін з 2016 до 2019 року керував Головним управлінням Державної фіскальної служби в Київській області. Також був президентом Київської обласної федерації шахів. Свою зустріч із російським олігархом у Женеві він прокоментувати не зміг, пославшись на те, що не пам’ятає чи був у будинку Кантора 17 липня 2023 року. Він додав, що це просто неможливо.

Олексій Кавилін заходить до особняка олігарха з речами скріншот з відео

Сам Червоненко на питання про свого зятя в будинку Кантора заявив, що «не любить, коли підглядують в труси». Він заявив, що з Кантором його пов'язують довгі роки стосунків. Зокрема, Червоненко був віцепрезидентом Європейського єврейського конгресу, а Кантор – був президентом цього об'єднання.

Він заявив, що його зять працює і живе в Україні. Червоненко натякнув, що його зять не без причини їздить за кордон за допомогою офіційних дозволів чи листів. Екснардеп заявив, що Кавилін міг спокійно стати одним із головних героїв «Батальйону Монако», але не зробив цього.

Як повідомляють журналісти, зять Червоненка з початку року п’ять разів виїжджав із України, зокрема за листами ГУР МОУ. Під час однієї із поїздок Кавилін зупинявся в будинку російського підсанкційного олігарха.

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Журналісти додали, що в 2023 році під час великої війни Червоненка помічали в компанії росіян, зокрема, нещодавно він знявся у кліпі російського співака шансону Євгенія Кемеровського, де співали про «дружбу» двох народів.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року Євген Червоненко був помічений у Івано-Франківській області, де влаштував скандал на автозаправці у курортному місті Яремче. За інформацією Сергія Стерненка, Червоненко вимагав заправити його автомобіль до повного баку, оперуючи якимось документом від Збройних сил України. А у червні в Києві скандальний політик, якого пов'язують дружбою із кумом Путіна Віктором Медведчуком, розгулював по крамниці у футболці ЗСУ.