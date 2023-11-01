1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто братися за нові справи

1 листопада відзначається День створення Європейського союзу та Всесвітній день вегана. Віряни вшановують пам'ять святих чудотворців Косми і Дам’яна.

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День створення Європейського союзу

Утворився Європейський союз ще 7 лютого 1992 року на основі Маастрихтського договору. Проте офіційно договір почав діяти від 1 листопада 1993 року. Цьому передувала величезна робота, що почалася ще з 1951-го року, коли в Парижі було підписано договір про створення Європейського об’єднання вугілля і сталі.

Ідеї щодо створення єдиного союзу європейських держав царювали в свідомості правителів та народів держав європейського континенту протягом довгого часу. Одна з перших публічних пропозицій об'єднати країни на принципах рівності членів і кооперації була зроблена Віктором Гюґо у 1851 р.

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Європейський Союз – економічний та політичний союз держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Ідея створення спільноти почала реалізовуватись після Другої світової війни, коли всі держави Європи зрозуміли те, що вони не можуть існувати відокремлено один від одного, що спільними зусиллями вони зможуть досягти значних висот.

Всесвітній день вегана

Міжнародний день вегана відзначається щорічно 1 листопада. Саме цього дня в 1994 році Веганське співтовариство відзначало своє 60-річчя.

Прихильники веганства – це суворі вегетаріанці, які не тільки виключають зі свого раціону м'ясо і рибу, морепродукти, але й будь-які інші продукти тваринного походження – яйця, молоко, молочні продукти, мед і тому подібне. Вегани не носять одяг зі шкіри, хутра, вовни і шовку і, більш того, не користуються продуктами, які тестували на тваринах.

Ідея веганства та вегетаріанства з'явилася ще 2500 років тому в Індії та деяких інших країнах. Індуїзм пов'язує відмову від вживання м'яса зі священною коровою та філософією переселення душ.

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Яке сьогодні релігійне свято

31 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Косми і Дам’яна.

Косма і Дам’ян були братами-близнюками, які жили в III столітті і служили християнським мучениками. Вони рано залишилися без батька і їх ростила мати, яка виховала хлопчиків у християнських традиціях.

Брати були відомі як лікарі-безсрібники, що лікували хворих безкоштовно. За свою віру вони були страчені мечем за наказом римського імператора Діоклетіана. Їх ушановують як покровителів лікарів, аптекарів, хворих і тварин.

Що не можна робити цього дня

Не можна виливати на вулицю воду після купання немовляти, бо дитина буде погано спати і увесь час плакати.

Цього дня не дозволяється їсти куряче м'ясо.

Не варто братися за нові справи.

Народні прикмети

Якщо ще не всі дерева скинули листя, то наступний рік буде неврожайним, а зима затяжною.

Птахи летять високо – снігу буде багато, а якщо низько – опадів не буде.

Якщо вже випало багато снігу, то навесні буде багато води.

На дорогах брудно – половина зими буде теплою.

Пам’ятні події 1 листопада

1512 – уперше відкритий для відвідувачів розпис Сикстинської капели, виконаний Мікеланджело.

1604 – у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні відбулася прем'єра трагедії Шекспіра «Отелло».

1781 – в Габсбурзькій монархії скасоване кріпацтво.

1800 – Джон Адамс став першим президентом США, який в'їхав у Білий дім.

1814 – відкрився Віденський конгрес (по 9 червня 1815), скликаний з ініціативи Великої Британії, Російської імперії, Австрійської імперії і Королівства Пруссія після закінчення наполеонівських війн з метою реставрації Бурбонів у Франції і закріплення нових кордонів у Європі.

1894 – у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про створення антидифтерійної сироватки.

1914 – у Канаді прийнятий Акт, за яким українці – вихідці з Австро-Угорської імперії – були поміщені в концтабори, де деяких з них утримували до 1920.

1918 – «Листопадовий чин» у Львові. Українці взяли владу в місті, невдовзі було проголошено ЗУНР.

1922 – припинене існування Османської імперії, проголошення утворення Турецької республіки.

1927 – створений футбольний клуб «Динамо» (Київ).

1936 – Беніто Муссоліні вперше назвав союз Королівства Італія і Третього Рейху «віссю».

1939 – Верховна Рада СРСР приймає закон про включення Західної України до складу СРСР із підпорядкуванням її УРСР.

1939 – Третій Рейх анексував Західну Польщу і Данциг (Гданськ).

1945 – Спеціальна комісія союзників оголосила, що Гітлер мертвий.

1991 – Чечня проголосила свою незалежність.

1993 – у Литві уведений візовий в'їзд для жителів СНД.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Адріан, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Олександр, Петро, Сава, Теодор, Федір, Єлизавета, Уляна, Юліана.