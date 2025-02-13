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«Поболить і перестане». «Слуга народу» дав пораду прихильникам Порошенка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Поболить і перестане». «Слуга народу» дав пораду прихильникам Порошенка
Політик наголосив, що по-декому санкції переважно економічні і «занадто легкі, щоб стверджувати, що вони на щось суттєво впливають
фото: facebook.com/marikovski

«Боголюбов, Жеваго – утікли, Коломойський у СІЗО, Порошенко продовжує діяльність. Давайте не робити трагедії з того, де її нема. Поболить і перестане»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Маріковський вирішив прокоментувати введення санкцій проти Петра Порошенка та низки олігархів. Допис він розмістив у соцмережах. 

За його словами, санкції потрібно б «рано чи пізно» ухвалювати, як би зараз люди «не пояснювали собі їх актуальність». Він наголосив, що по-декому санкції переважно економічні і «занадто легкі, щоб стверджувати, що вони на щось суттєво впливають, окрім адекватного обмеження економічної діяльності».

Також нардеп наголосив, що санкції – не арешт, а лише нібито «логічне продовження процесу, на який є запит у суспільстві – деолігархізації». 

«Можна завжди знайти того, хто «може і має мати» імунітет від відповідальності за вчинені злочинні дії, але при цьому ми маємо давати собі звіт про незворотність покарання за такі дії. Боголюбов, Жеваго – утікли, Медведчука обміняли на 200 наших хлопців, Коломойський у СІЗО, а Порошенко навіть продовжує політичну діяльність, попри схожі дії. Тому давайте не робити трагедії з того, де цієї трагедії нема. Поболить і перестане», – написав політик.

Зазначимо, що 13 лютого офіційно стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Обмеження, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій та заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Учора, 12 лютого, про санкції РНБО проти експрезидента, депутата Петра Порошенка «Главкому» повідомили власні джерела. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

Раніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому відмовили у дозволі на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 14-16 лютого. 

Порошенко також заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день. Як з'ясував «Главком», ідеться про так звану «вугільну справу», де Порошенко проходить підозрюваним у державній зраді. ДБР викликало політика для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

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Теги: санкції депутат арешт партії імунітет обмеження Петро Порошенко партія Слуга народу

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