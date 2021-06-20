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    В Києві на проїжджій частині утворилося провалля

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    Через прорив труби утворилося чимале провалля - В Києві на проїжджій частині утворилося провалля
    Через прорив труби утворилося чимале провалля
    Фото: Київводоканал

    Жертв немає, аварію ліквідовують

    В Києві прорив труби ледь не призвів до біди. За адресою Дарницький будьвар, 5 у результаті пошкодження водопровідної мережі стався значний витік води. Як результат – на узбіччі утворилося чимале провалля. На світлині добре видно, що підмито й частину дорожнього полотна, що могло призвести до серйозної автопригоди.

    Як повідомляє Київводоканал на своїй офіційній сторінці в Facebook, аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварії власними силами. Усі абоненти підключені до водопостачання.

    Нагадаємо, що 9 червня, завершено відновлення асфальтного покриття проїжджої частини на вул. Антоновича, 176 біля ТРЦ Ocean Plaza після пошкодження магістральної тепломережі, що сталося 27 травня.

    Теги: Київ Київводоканал водопостачання
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    В Києві на проїжджій частині утворилося провалля