В Києві на проїжджій частині утворилося провалля

Жертв немає, аварію ліквідовують

В Києві прорив труби ледь не призвів до біди. За адресою Дарницький будьвар, 5 у результаті пошкодження водопровідної мережі стався значний витік води. Як результат – на узбіччі утворилося чимале провалля. На світлині добре видно, що підмито й частину дорожнього полотна, що могло призвести до серйозної автопригоди.

Як повідомляє Київводоканал на своїй офіційній сторінці в Facebook, аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварії власними силами. Усі абоненти підключені до водопостачання.

Нагадаємо, що 9 червня, завершено відновлення асфальтного покриття проїжджої частини на вул. Антоновича, 176 біля ТРЦ Ocean Plaza після пошкодження магістральної тепломережі, що сталося 27 травня.