В Одесі влада лобіює протизаконне полювання в «Тузлівських лиманах»

Русєв обурений через політику, спрямовану на узурпацію заповідника

Одеська облдержадміністрація ухвалила рішення дозволити полювання на тварин у Національному природному парку «Тузлівські лимани». Про це на сторінці в Facebook повідомив заступник директора Нацпарку, еколог Іван Русєв.

За словами Русєва, вибірковий санітарний відстріл шакалів в нацпарку абсолютно безпідставний, а чисельність скажених тварин, яку озвучили на нараді, не відповідає дійсності.

Русєв обурився через те, що начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Сергій Мельник оперував недостовірною інформацією.

«У минулому році по Одеській області було 44 випадки, з яких 4 в Татарбунарському районі і пару з них біля НПП «Тузлівські лимани»», – сказав Мельник.

Русєв продовжив, що Мельник рекомендував зробити там, в об'єкті заповідного фонду, причому абсолютно безпідставно, вибірковий санітарний відстріл шакалів в нацпарку.

«Я запитую, а що за цифра 44? І як що ви кажете зростає, то скільки тоді по області було максимально і в якому році? Відповідає він – 100 випадків!» – так описав нараду еколог.

Русєв переконаний, що озвучена кількість не відповідає дійсності, а ухвалене рішення спрямоване лише на узурпацію заповідника представниками влади. Еколог наголосив, що боротиметься за збереження нацпарку та природних ресурсів території.

«Не вислухавши від мене реальну ситуацію щодо тварин в нашому нацпарку, не давши мені сказати про багатоаркушеву переписку з поліцією стосовно брехні і маніпуляції щодо шакалів з боку мисливців та браконьєрів, вони вирішили відкрити полювання в об'єкті природно-заповідного фонду… Не вийде у вас узурпація НПП «Тузлівські лимани» вашими родичами та друзями, як це сталося в Нижньодністровському НПП, де керує і разом з Мельніченко Г. узурпує природні ресурси ваш брат Коваль», – емоційно резюмував Русєв.

Додамо, що після шквальних буревіїв та зливи на узбережжі Тузлівських лиманів було нараховано майже два мільйони загиблих сонечок, яким не пощастило.

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