  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі влада лобіює протизаконне полювання в «Тузлівських лиманах» – еколог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Мельник оперує недостовірною інформацією - В Одесі влада лобіює протизаконне полювання в «Тузлівських лиманах» – еколог
    Сергій Мельник оперує недостовірною інформацією
    Фото: Ivan Rusev/Facebook

    Русєв обурений через політику, спрямовану на узурпацію заповідника

    Одеська облдержадміністрація ухвалила рішення дозволити полювання на тварин у Національному природному парку «Тузлівські лимани». Про це на сторінці в Facebook повідомив заступник директора Нацпарку, еколог Іван Русєв.

    За словами Русєва, вибірковий санітарний відстріл шакалів в нацпарку абсолютно безпідставний, а чисельність скажених тварин, яку озвучили на нараді, не відповідає дійсності.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    В Одесі влада лобіює протизаконне полювання в «Тузлівських лиманах» – еколог
    В Одесі влада лобіює протизаконне полювання в «Тузлівських лиманах» – еколог

    Русєв обурився через те, що начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Сергій Мельник оперував недостовірною інформацією.

    «У минулому році по Одеській області було 44 випадки, з яких 4 в Татарбунарському районі і пару з них біля НПП «Тузлівські лимани»», – сказав Мельник.

    Русєв продовжив, що Мельник рекомендував зробити там, в об'єкті заповідного фонду, причому абсолютно безпідставно, вибірковий санітарний відстріл шакалів в нацпарку.

    «Я запитую, а що за цифра 44? І як що ви кажете зростає, то скільки тоді по області було максимально і в якому році? Відповідає він – 100 випадків!» – так описав нараду еколог.

    Русєв переконаний, що озвучена кількість не відповідає дійсності, а ухвалене рішення спрямоване лише на узурпацію заповідника представниками влади. Еколог наголосив, що боротиметься за збереження нацпарку та природних ресурсів території.

    «Не вислухавши від мене реальну ситуацію щодо тварин в нашому нацпарку, не давши мені сказати про багатоаркушеву переписку з поліцією стосовно брехні і маніпуляції щодо шакалів з боку мисливців та браконьєрів, вони вирішили відкрити полювання в об'єкті природно-заповідного фонду… Не вийде у вас узурпація НПП «Тузлівські лимани» вашими родичами та друзями, як це сталося в Нижньодністровському НПП, де керує і разом з Мельніченко Г. узурпує природні ресурси ваш брат Коваль», – емоційно резюмував Русєв.

    Додамо, що після шквальних буревіїв та зливи на узбережжі Тузлівських лиманів було нараховано майже два мільйони загиблих сонечок, яким не пощастило.

    Читайте також:
    Теги: місцева влада Заповідники природа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі влада лобіює протизаконне полювання в «Тузлівських лиманах» – еколог