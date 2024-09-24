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Цієї осені Росія готується атакувати три українські АЕС – Зеленський

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Цієї осені Росія готується атакувати три українські АЕС – Зеленський
Президент під час своєї доповіді наголосив, що потрібно змусити Росію прийняти мир і «зупинити агресора у цій війні, як порушника статуту ООН»
фото: скриншот відео

«Якщо Росія готова піти так далеко – це означає, що для Москви немає нічого цінного»

В України є інформація та докази, що цієї осені Росія підготувалася цілити по трьом АЕС. Про це повідомив Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН.

Президент під час своєї доповіді наголосив, що потрібно змусити Росію прийняти мир і «зупинити агресора у цій війні, як єдиного порушника Статуту ООН».

«Зараз, коли ми наближаємося до третьої зими цієї війни, РФ знову намагалася знищити нашу енергосистему. І цієї осені вони навіть були більш цинічними: вони підготувалися цілити по нашим АЕС, по трьом з ним, у нас є така інформація, у нас є докази. Якщо Росія готова піти так далеко – це означає, що немає нічого цінного для Москви», – зауважив очільник України.

За словами Зеленського, коли він пропонував Формулу миру, то також «запропонував застосувати Статут ООН, адже кожен пункт Формули миру ґрунтується на цілях та принципах Статуту ООН».

«І не існує різних версій Статуту ООН для різних частин світу. Немає регіональних квазістатутів. Немає окремого Статуту ООН для БРІКС чи для «Великої сімки». Немає окремого російсько-іранського Статуту ООН або окремого китайсько-бразильського Статуту ООН. Є лише один Статут ООН, який об'єднує всіх – має об'єднувати всіх», – підсумував Зеленський.

Президент додав, що потрібно «підготувати другий саміт миру, аби покласти край цій війні».

Нагадаємо, під час свого візиту в Америку Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

До слова, під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн.

Також стало відомо, що Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.

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Теги: росія саміт статут Володимир Зеленський ООН АЕС обстріл

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