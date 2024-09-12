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Міноборони повідомило, на які посади претендують жінки в армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міноборони повідомило, на які посади претендують жінки в армії
Серед популярних напрямків для жінок – снайпери, оператори БПЛА, медикині
фото: Офіс президента

Жінки складають третину кандидатів, з якими ведеться робота з підбору посад

Жінки все частіше звертаються до рекрутингових центрів і висловлюють бажання стати до лав ЗСУ.  Найчастіше обирають професії снайпера, медичка чи оператора БПЛА. Про це повідомив представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в інтерв’ю АрміяInform.

Він зазначив, що у Сумській області спостерігається активне залучення жінок до лав Збройних сил України. За статистикою, кожне третє звернення до рекрутингових центрів надходить від жінки. Жінки складають третину кандидатів, з якими ведеться робота з підбору посад, і потенціал для їхньої участі в армії є надзвичайно великим.

Попри стереотипи, жінки в армії виконують не лише адміністративні чи допоміжні ролі, такі як кухарі, діловоди або юристи. Вони можуть займати будь-які посади, зокрема й військові спеціальності. Серед популярних напрямків для жінок – снайпери, оператори БПЛА, медикині.

Ще одним регіоном, де велика кількість жінок висловлюють бажання стати до лав ЗСУ є Чернігівщина, зазначають у Міноборони. Велика кількість підрозділів відкриті до рекрутингу жінок на різні посади.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який набуде чинності з 18 травня 2024 року, запроваджує обов’язковий військовий облік для деяких категорій жінок.

Зокрема, доповнюється ст. 1 закону «Про військовий обов'язок та військову службу». Відповідно до неї, обов'язковому взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до служби за станом здоров'я та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Добровільно на облік можуть стати жінки зі спеціальністю та/або професією, спорідненою з військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку Міноборони України. Жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані до армії або залучені до робіт із забезпечення оборони України лише добровільно.

Як повідомлялося, військовослужбовиця Оксана, яка від початку повномасштабної війни добровільно пішла у військкомат і була мобілізована як медикиня, заявила  що зазнала сексуального домагання під час бойового злагодження. 

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Теги: жінка Міноборони армія снайпер

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