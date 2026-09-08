В Україні без опадів і надзвичайна пожежна небезпека: погода на 8 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21–23° тепла

У вівторок, 8 вересня, в Україні переважно без опадів і тепло, проте на тлі сухої погоди у більшості областей діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер на Правобережжі змінних напрямків, 3–8 м/с, на Лівобережжі північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 6–11°, вдень 20–25°.

Пожежна небезпека

8–10 вересня у більшості північних, східних, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Запорізькій областях та в Криму оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. З 9 вересня до цього переліку додадуться Кіровоградська, Чернівецька та Дніпропетровська області. Синоптики застерігають від будь-яких джерел відкритого вогню в екосистемах.

У вівторок, 8 вересня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 6–11°, вдень 20–25°; у Києві вночі 9–11°, вдень 21–23°.

У найближчі три доби по більшості областей без опадів – лише в четвер на заході країни місцями короткочасний дощ. Температура найближчої ночі 6–12°, завтра вдень 20–25°; 9–10 вересня поступово теплішатиме – вночі 8–16°, вдень 23–28°. Детальніше – у прогнозі на 7–13 вересня 2026 року.