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    Російське вторгнення. Зеленський сьогодні поговорить із Байденом

    Президенти знову проведуть переговори - Російське вторгнення. Зеленський сьогодні поговорить із Байденом
    Президенти знову проведуть переговори
    фото з відкритих джерел

    Безпека України стане темою переговорів

    Президент Володимир Зеленський матиме розмову із президентом США Джо Байденом.

    Обговорять безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

    «У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом», – оголосив він на сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, Зеленський розповів, що провів дві важливі телефонні розмови з нашими партнерами.

    Президент України Володимир Зеленський провів дві важливі телефонні розмови з нашими партнерами. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.

    «Провів дві важливі телефонні розмови з нашими партнерами: президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Маємо незмінну підтримку Франції щодо активізації мирного процесу в межах «Нормандської четвірки» та протистояння провокаціям задля деескалації конфлікту», – йдеться у повідомленні.

    Зеленський зазначив, що Канада й канадський народ – потужні союзники України.

    «Вдячний за прихильність до дипломатичного тиску на Російську Федерацію, підтвердження пакету макрофінансової допомоги, продовження й розширення місії UNIFIER», – підкреслив президент.

    До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорили Україну і «гарантії безпеки».

    Як повідомляв раніше Єлисейський палац, президенти Франції і Росії провели в суботу телефонну розмову тривалістю 1 год. 40 хв. У понеділок Макрон здійснив поїздку до Москви, де провів п'ятигодинні переговори з Путіним, щоб обговорити шляхи деескалації кризи. Після цього французький лідер побував у Києві та Берліні.

    Як повідомлялося, Туреччина отримала від джерел у Росії і Білорусі спростування заяв про підготовку вторгнення в Україну. Також Анкара вважає нереалістичним вторгнення Росії в Україну, коли Москва веде переговори з НАТО щодо гарантій безпеки. Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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    Теги: США президент безпека
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