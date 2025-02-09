У додатку «Армія+» відкрився продаж квитків на романтичний експрес для військових

«Потяг до тебе» це двогодинний кільцевий маршрут суто для військових та їхніх близьких

В застосунку можна придбати квитки на «Потяг до тебе». Це маршрут «Укрзалізниці» для військових та їхніх близьких

У застосунку «Армія+» відкрився продаж квитків на «Потяг до тебе». Це двогодинний кільцевий маршрут суто для військових та їхніх близьких. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відомо, що романтичний експрес курсуватиме в Києві та Львові три дні. З 14 до 16 лютого. У купе не буде сторонніх, натомість будуть музика, чаювання й гра на двох. Та найголовніше – змога побути разом з тими, кого любите.

«Вже третій рік поспіль Укрзалізниця запускає ці поїзди, та цього разу вони є ексклюзивною частиною програми «Плюси» . Військові вже можуть взяти квитки на цьогорічний «Потяг до тебе» в застосунку Армія+. Такі проєкти стають важливою частиною соціалізації військовослужбовців і відбуватимуться за підтримки українських бізнесів і надалі», – йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що за півтора місяця роботи програми «Плюси» військовослужбовці купили понад 6 200 квитків зі спеціального резерву Укрзалізниці. Це означає, що вони вчасно дісталися в потрібне місце, змогли побачитися з рідними і не втратили жодного дня відпустки через те, що немає квитків.

«Дякую «Укрзалізниці» за залученість до програми Плюси від самого початку, й за такі ексклюзивні пропозиції, як «Потяг до тебе»», – додала вона.

«Потяг до тебе» вирушає за таким розкладом:

У Києві:

14 лютого – 19:20;

15 та 16 лютого – 15:15 й 19:20.

У Львові:

14 лютого – 18:56;

15 та 16 лютого – 16:11 й 18:56⁠.

Ціна на квитки варіюється залежно від дня тижня і міста: квитки в Києві – від 504 грн, у Львові – від 334 грн.