Вбивство Захарченка: у «ДНР» заявили про двох загиблих під час вибуху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ватажок «ДНР» Захарченко загинув від вибуху в Донецьку

Дев'ять осіб здебільшого дістали поранення від уламків скла й інших предметів та опіки

Внаслідок замаху на ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка крім нього загинула ще одна людина. Дев’ять людей дістали поранення, двоє з них у тяжкому стані.

Про це повідомив представник «оперативного командування «ДНР» Едуард Басурін в ефірі російського телебачення.

«Двоє загиблих, дев’ять поранених, з них шестеро — у медичних закладах», — сказав він.

Басурін зазначив, що інформація уточнюється, бо постраждалих розвозили по різним лікарням.

Він уточнив, що здебільшого вони дістали поранення від уламків скла й інших предметів та опіки.

Крім того, за словами Басуріна, стан здоров’я «міністра доходів і зборів «ДНР» Олександра Тимофєєва, який також постраждав під час замаху, покращився.

«Я розмовляв з головним лікарем, він мені сказав, що стан стабілізувався, на даний момент його життю нічого не загрожує. Але є дві людини, які в тяжкому стані», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що під час вибуху в Донецьку, в результаті якого помер ватажок «ДНР» Олександр Захарченко, 11 осіб постраждали.

У Донецьку після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка відбуваються масові затримання людей.

Так звані спецслужби незаконних збройних формувань «ДНР» масово затримують людей просто на вулицях, за останні півтори години надійшло вісім повідомлень. Арешти відбуваються по всьому місту, затримання вже були на бульварі Пушкіна, вулиці Артема, Комсомольському проспекті, площі Леніна, районі Драматичного театру, проспекті Гурова, Університетській

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Джерело: ТАСС