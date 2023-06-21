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Кулеба провів зустріч з главою МЗС Туреччини: про що говорили

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба провів зустріч з главою МЗС Туреччини: про що говорили
Дмитро Кулеба і Хакан Фідан
фото: Telegram

Глави МЗС обговорили розвиток співпраці України та Туреччини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Лондоні першу зустріч з новим турецьким колегою Хаканом Фіданом. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в Телеграмі.

«Глави МЗС обговорили розвиток співпраці України та Туреччини, продовження Чорноморської зернової ініціативи та розширення глобальної підтримки Формули миру», - зазначається в дописі.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся в Лондоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. У ході зустрічі обговорювалися наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовка до практичних результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства нашої країни в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру.

Зокрема Кулеба назвав ще одну країну, яка підтримала вступ України до НАТО. 

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу за спрощеною процедурою до Альянсу. Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство підтримає пропозиції, аби Україна не була зобов’язана проходити етап плану щодо членства для приєднання до Альянсу.

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Теги: міністр Україна Дмитро Кулеба

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