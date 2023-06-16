«Навкруги було лише полум'я». Одесит розказав, як дивом врятував свою родину від обстрілу

Володимир Біленький хвилювався, що його донька, який усього три тижні, задихнеться від великої кількості диму

14 червня росіяни атакували Одесу ракетами. Авіаексперт Володимир Біленький, який проживає в Одесі, розповів, як вони із дружиною та донькою, якій усього три тижні, змогли врятуватися від смерті, коли російський снаряд влучив у 50 метрах від їхньої квартири.

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«Уночі 14 червня я прокинувся від крику дружини та жахливого звуку ракети. Звук наростав з такою силою, що було почуття, що це летить просто в тебе. Я крикнув хапати дитину і в цей момент вікна осяяв спалах, ніби настав день, і вибух. У цей момент спрацювала тривога, будинок видав звук, начебто його скручує у пружину», – розповідає чоловік.

Біленький каже, що до ванної кімнати вони добігли вже тоді, коли все було всіяно уламками вибитого скла.

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«Ми сиділи у ванній у спробі усвідомити, що відбувається, скрегіт будинку тривав і, напевно, у цей момент я подумав, що це кінець. Це все зайняло секунди, після ми оглянули дитину і себе і не побачили поранень. Наступне, що спало на думку – ракета потрапила в будинок, і швидше за все почалася пожежа на якихось поверхах. Дійсно, повітря наповнювалося запахом паленого і працював сигнал пожежної сигналізації. Дуже важко усвідомити, що ти зараз спускатимеш трьохтижневу дочку через пожежу, задимленість, і вона може задихнутися», – каже Біленький.

Квартиру пошкодило вибухом фото: Володимир Біленький

Родина дочекалася, доки вщухне шум, схопили дитину, екстрену сумку, знайшли кішку, яка забилася в шафу, документи. Біленькі побігли вниз з 14 поверху. Поруч бігли скривавлені сусіди.

Після Володимир Біленький відвіз дружину та доньку до батьків, а потім повернувся до квартири, щоб розібрати завали. Тоді вже сало зрозуміло, що прилетіло до бізнес-центру, який знаходиться за 50 метрів від їхнього будинку.

«Вікон у мене більше не було. Вікна повилітали разом із рамами, віконні рами погнуло та видавило з фасадних стін. Між рамою та стіною можна просунути руку. Не було дверей. Скрізь уламки. Я зібрав сумку з дитячими памперсами, серветками, пелюшками, котячий корм, горщик, пісок, вимкнув живлення електрики у квартирі та поїхав до родини», – каже Біленький.

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Віконні рами погнуло та видавило з фасадних стін фото: Володимир Біленький

Чоловік додав, що вони дивом змогли врятуватися. Він досі постійно бачить спогади з тієї жахливої ночі.

Нагадаємо, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Троє людей загинули і 13 були поранені. Рятувальники завершили пошукову операцію в Одесі. Також в ОК «Південь» повідомили про стан поранених та ціль ворога.