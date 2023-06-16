Головна Одеса Новини
search button user button menu button

«Навкруги було лише полум'я». Одесит розказав, як дивом врятував свою родину від обстрілу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Навкруги було лише полум'я». Одесит розказав, як дивом врятував свою родину від обстрілу
Російська ракета влучила в 50 метрах від будинку, де жива авіаексперт Володимир Біленький
фото: Володимир Біленький

Володимир Біленький хвилювався, що його донька, який усього три тижні, задихнеться від великої кількості диму

14 червня росіяни атакували Одесу ракетами. Авіаексперт Володимир Біленький, який проживає в Одесі, розповів, як вони із дружиною та донькою, якій усього три тижні, змогли врятуватися від смерті, коли російський снаряд влучив у 50 метрах від їхньої квартири.

«Уночі 14 червня я прокинувся від крику дружини та жахливого звуку ракети. Звук наростав з такою силою, що було почуття, що це летить просто в тебе. Я крикнув хапати дитину і в цей момент вікна осяяв спалах, ніби настав день, і вибух. У цей момент спрацювала тривога, будинок видав звук, начебто його скручує у пружину», – розповідає чоловік.

Біленький каже, що до ванної кімнати вони добігли вже тоді, коли все було всіяно уламками вибитого скла. 

«Ми сиділи у ванній у спробі усвідомити, що відбувається, скрегіт будинку тривав і, напевно, у цей момент я подумав, що це кінець. Це все зайняло секунди, після ми оглянули дитину і себе і не побачили поранень. Наступне, що спало на думку – ракета потрапила в будинок, і швидше за все почалася пожежа на якихось поверхах. Дійсно, повітря наповнювалося запахом паленого і працював сигнал пожежної сигналізації. Дуже важко усвідомити, що ти зараз спускатимеш трьохтижневу дочку через пожежу, задимленість, і вона може задихнутися», – каже Біленький.

Квартиру пошкодило вибухом
Квартиру пошкодило вибухом
фото: Володимир Біленький

Родина дочекалася, доки вщухне шум, схопили дитину, екстрену сумку, знайшли кішку, яка забилася в шафу, документи. Біленькі побігли вниз з 14 поверху. Поруч бігли скривавлені сусіди.

Після Володимир Біленький відвіз дружину та доньку до батьків, а потім повернувся до квартири, щоб розібрати завали. Тоді вже сало зрозуміло, що прилетіло до бізнес-центру, який знаходиться за 50 метрів від їхнього будинку.

«Вікон у мене більше не було. Вікна повилітали разом із рамами, віконні рами погнуло та видавило з фасадних стін. Між рамою та стіною можна просунути руку. Не було дверей. Скрізь уламки. Я зібрав сумку з дитячими памперсами, серветками, пелюшками, котячий корм, горщик, пісок, вимкнув живлення електрики у квартирі та поїхав до родини», – каже Біленький.

Віконні рами погнуло та видавило з фасадних стін
Віконні рами погнуло та видавило з фасадних стін
фото: Володимир Біленький

Чоловік додав, що вони дивом змогли врятуватися. Він досі постійно бачить спогади з тієї жахливої ночі.

Нагадаємо, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Троє людей загинули і 13 були поранені. Рятувальники завершили пошукову операцію в Одесі. Також в ОК «Південь» повідомили про стан поранених та ціль ворога.

Теги: вибух Одеса війна українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Харків
У Харкові прогриміли вибухи
Вчора, 01:58
Артилеристи уразили шість районів зосередження живої сили ворога
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
10 червня, 06:36
Жінку вже затримали правоохоронці
У Росії чиновниця закидала військкомат коктейлями Молотова
7 червня, 16:08
Росія намагатиметься приховати успіхи ЗСУ
Окупанти готують масштабні психологічні операції для українців
5 червня, 09:08
Віктор Петров загинув у 33 роки
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Віктора Петрова
1 червня, 09:00
На місці прильотів працюють вибухотехніки і ФСБ
«Бавовна» у Підмосков’ї: вибухи лунають у багатьох населених пунктах (відео)
30 травня, 07:03
Кличко повідомив про нові вибухи у Деснянському районі столиці
Кличко повідомив про нові вибухи у Деснянському районі столиці
29 травня, 12:01
Війна ще далека від завершення
Що стане важливим елементом у активних військових діях цього літа
26 травня, 18:05
Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються
У кількох районах столиці впали ракетні уламки, виникла пожежа (оновлено)
18 травня, 05:31

Новини

«Навкруги було лише полум'я». Одесит розказав, як дивом врятував свою родину від обстрілу
«Навкруги було лише полум'я». Одесит розказав, як дивом врятував свою родину від обстрілу
Псевдожурналісти, які знімали фейки про Києво-Печерську лавру, отримали підозру
Псевдожурналісти, які знімали фейки про Києво-Печерську лавру, отримали підозру
Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
В Одесі позеленіло море: що відбувається (фото, відео)
В Одесі позеленіло море: що відбувається (фото, відео)
Нічна атака на Одещину: стала відома кількість знищених «Шахедів»
Нічна атака на Одещину: стала відома кількість знищених «Шахедів»
В Одесі оголошено жалобу через нічний ракетний удар
В Одесі оголошено жалобу через нічний ракетний удар

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)
21K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
6731
Українські біженці отримали у Ірландії нове житло. Який воно має вигляд (фото)
6634
Африканська місія в Києві. Росія «привітала» ракетними обстрілами
6567
Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
5973
Скандал у Німеччині: українку з дитиною висадили з потяга через національність

Новини

Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Сьогодні, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Сьогодні, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту