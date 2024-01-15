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У Курській області РФ лунали вибухи: влада заявила про збиття ракет

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Курській області РФ лунали вибухи: влада заявила про збиття ракет
У місті було чутно щонайменше п'ять вибухів
фото ілюстративне

Губернатор стверджує, що сили ППО нібито збили три українські ракети

У ніч на 15 січня над Курськом і районом нібито спрацювала російська ППО. Про це заявив губернатор області Роман Старовойт.

«У небі над Курськом і Курським районом спрацювало ППО. Прошу жителів зберігати спокій!» – написав він.

Перед цим місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Курську. Зазначалося, що в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Згодом Старовойт додав, що за попередньою інформацією над територією Фатезького району засобами ППО було нібито збито три українські ракети.

Нагадаємо, у суботу, 13 січня, близько 8-ї години ранку прогриміли вибухи в тимчасово окупованому Бердянську.

Як повідомлялося, губернатор Калузької області (Росія) Владислав Шапша заявив, що у четвер, 11 січня, рано-вранці над насосною станцією в Калузі вибухнув безпілотник.

«Внаслідок вибуху будівля отримала пошкодження. Займань та постраждалих немає», – написав губернатор у телеграм-каналі.

Крім того, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що у ніч на 11 січня російські засоби ППО нібито збили два українських безпілотники над Ростовською областю.

У ніч на 10 січня російські засоби ППО нібито збили український безпілотник літакового типу над Саратовською областю. Губернатор області Роман Бусаргін повідомив, що безпілотник намагався атакувати Енгельський район.

Теги: вибух росія

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