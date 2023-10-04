У столиці відбулося перше засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб

Внутрішньо переміщені особи, громадськість та міська влада готові напрацьовувати дієві механізми, щоб зробити життя ВПО в Києві ще комфортнішим

Зараз у Києві проживає більше 405 тисяч внутрішньо переміщених осіб

Відбулося перше засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. До складу увійшли внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в Києві, представники громадських об’єднань, які проводять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав ВПО, та представники структурних підрозділів КМДА, повідомила заступниця голови КМДА з соціальної політики Марина Хонда.

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Зараз у Києві проживає більше 405 тисяч внутрішньо переміщених осіб: майже 71 тисяча – діти до 18 років; більше 32 тисяч сімей; понад 66 тисяч пенсіонерів; майже 15 тисяч людей з інвалідністю.

Найбільше переїхали з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

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На засіданні обрали голову – Ольга Алтуніна (Слов’янськ), заступника – Олександр Явтушенко (Луганськ) та секретаря Ради – Юлія Володченко (Краматорськ).

«Внутрішньо переміщені особи, громадськість та міська влада готові напрацьовувати дієві механізми, щоб зробити життя ВПО в Києві ще комфортнішим. Бажаю членам Ради успіхів у роботі!», – пише Марина Хонда.

Нагадаємо, Мінреінтеграції розповіло внутрішнім переселенцям, куди звертатися, аби пришвидшити працевлаштування на новому місці.