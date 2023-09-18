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У Києві з початку року 40 дітей знайшли родини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Києві з початку року 40 дітей знайшли родини
фото з відкритих джерел

«Усиновлення – це прояв турботи, підтримки та милосердя»

З початку 2023 року в Києві 40 дітей знайшли нові родини, розповіла заступниця голови КМДА з соціальної/ветеранської/гендерної політики, захисту прав дітей, туризму Марина Хонда.

«Кожна дитина потребує родини, тепла, турботи, уваги та любові. Через війну кількість дітей, які втратили батьків, невпинно зростає. Дітей, які залишилися без рідних, без материнської любові, без рідного дому... Але навіть у найтемніший час є люди, які готові подарувати дітям можливість на життя в любові та щасливе майбутнє», – написала посадовиця.

Хонда розповіла, що усиновлення – це не просто юридична процедура, а прояв турботи, підтримки та милосердя. За її словами, зараз у Києві є 325 дітей, які можуть бути всиновлені, і 181 потенційна людина, яка хоче дати дитині сімʼю.

«Дякую кожному та кожній, хто допомагає дітям знайти родини! Вони – наше життя, і ми повинні зробити все можливе, щоб вони були щасливими. Нехай всі завжди будуть здорові! Нехай у кожної дитини буде родина, яка її любить та піклується про неї!», – додала Марина Хонда.

Нагадаємо, Марина Хонда розповіла про випадки, коли діти стають свідками фізичного насильства – у такому випадку юридично вони не свідки, а потерпілі. Такі діти на все життя отримують травму. Заступниці КМДА додала, що поки не знає, які наслідки матиме суспільство після війни, але, перебуваючи кожен день під ракетними атаками, українські діти вже мають проблеми зі здоров’ям: енурез, заїкання.

Також ми показували зворушливе відео з реакцією маленької дівчинки, яка побачила, на що росіяни перетворили її дитячий садок. Під'їжджаючи до зруйнованої будівлі, дитина, не стримуючи емоцій, розплакалася.

Теги: Київ дитина Марина Хонда

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