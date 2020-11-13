Україна скоротила список країн «червоної» зони
Аргентина перейшла до списку безпечних країн
Міністерство охорони здоров'я скоротило перелік країн «червоної» зони - сьогодні до нього входять 45 країн, що на одну менше в порівнянні з минулим тижнем.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Список «червоних» країн скоротився до 45, відповідно, в «зеленій» зоні тепер перебувають 148 країн (в тому числі Україна). У другий список в порівнянні з минулим тижнем перейшла Аргентина.
У «червоній» зоні залишаються популярні серед українців: Польща, Грузія, Хорватія, Австрія, США, Великобританія, Франція, Швейцарія, Іспанія, Італія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Словаччина, Чехія, Вірменія, Португалія, Угорщина, Болгарія, Румунія, Швеція.
У «зеленій» зоні залишаються Німеччина, Молдова, Греція, Росія, Бразилія, Білорусь, Туніс, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Єгипет, Естонія, Азербайджан.
Також нагадаємо, що 11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».
Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.
Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації.
Зокрема, це Львів, Одеса, Черкаси, Тернопіль, Житомир, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь.
Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня