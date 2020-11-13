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    Україна скоротила список країн «червоної» зони

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    <span>Після прибуття з &laquo;червоних&raquo; країн треба проходити самоізоляцію&nbsp;</span> - Україна скоротила список країн «червоної» зони
    Після прибуття з «червоних» країн треба проходити самоізоляцію 

    Аргентина перейшла до списку безпечних країн

    Міністерство охорони здоров'я скоротило перелік країн «червоної» зони - сьогодні до нього входять 45 країн, що на одну менше в порівнянні з минулим тижнем.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

    Список «червоних» країн скоротився до 45, відповідно, в «зеленій» зоні тепер перебувають 148 країн (в тому числі Україна). У другий список в порівнянні з минулим тижнем перейшла Аргентина.

    У «червоній» зоні залишаються популярні серед українців: Польща, Грузія, Хорватія, Австрія, США, Великобританія, Франція, Швейцарія, Іспанія, Італія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Словаччина, Чехія, Вірменія, Португалія, Угорщина, Болгарія, Румунія, Швеція.

    У «зеленій» зоні залишаються Німеччина, Молдова, Греція, Росія, Бразилія, Білорусь, Туніс, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Єгипет, Естонія, Азербайджан.

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    Також нагадаємо, що 11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева». 

    Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.  

    Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації.

    Зокрема, це ЛьвівОдесаЧеркасиТернопільЖитомирКраматорськСлов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь.

    Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я туризм Україна карантин мандрівка коронавірус
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