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ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія продовжує бойові дії на лівому березі Херсонщини

Українські війська продовжують вести обмежені контрнаступальні операції в Запорізькій області. ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки, Торського та Серебрянського лісу.

Речник командування ЗСУ підполковник Володимир Фітьо повідомив, що окупанти дещо знизили інтенсивність обстрілів на Куп’янському та Лиманському напрямках, а на Лиманському напрямку російські війська перегруповуються. Фітьо додав, що російська армія має великий запас бомб, якими наносить удари на лінії фронту Куп’янськ-Лиман.

Повідомляється, що російські війська 1 грудня продовжили наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і нещодавно просунулися на північний схід від Куп'янська. Український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджував, що російські війська тактично наступали на захід і південь від Кремінної.

Росіяни продовжували наступальні операції поблизу Бахмута, але не досягли успіхів. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські сили захопили невизначені позиції на північ від Богданівки, на північний схід від Хромового та на північ від Курдюмівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Володимир Фітьо заявив, що російські війська активізували операції на всьому східному фронті. 

1 грудня українські війська продовжили контратаки поблизу Бахмута. Машовець стверджував, що українські війська відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового та на схід від Кліщіївки.

Російські війська 1 грудня продовжили наступальні дії під Авдіївкою та повідомляється, що просунулися на схід і південний схід від Степового. Машовець стверджував, що українські сили контратакували та відбили невизначені позиції поблизу Авдіївки.

Зазначається. що російські війська провели невдалий штурм поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Російські та українські джерела відзначали загальну відсутність активності в районі кордону Донецько-Запорізької області 1 грудня. Росіяни здійснили невдалі контратаки в західній Запорізькій області.

Українські війська продовжували обмежені контрнаступальні операції в західній Запорізькій області, та ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

ЗСУ продовжували бойові дії на лівому березі Херсонської області. Українські війська зберігають позиції на східному березі річки Дніпро. 

Теги: росіяни наступ Генштаб армія окупанти

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