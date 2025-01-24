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Нацрада з питань телебачення розширила перелік заборонених сайтів із піратськими фільмами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацрада з питань телебачення розширила перелік заборонених сайтів із піратськими фільмами
Загалом до переліку російських платформ внесено 27 медіасервісів
фото з відкритих джерел

Перелік було доповнено 33 вебсайтами Baskino, 13 вебсайтами Filmix та 40 – HDRezka

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розширила перелік вебсайтів, які використовуються для надання доступу до заборонених в Україні медіасервісів Baskino, Filmix і HDRezka. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що такі сервіси підлягають обмеженню на території України. Відповідні рішення ухвалено у зв’язку із виявленими новими вебсайтами, за допомогою яких сервіси після обмеження і далі наявні у вільному доступі для користувачів з України.

Зокрема, перелік доповнили 33 вебсайтами Baskino, 13 вебсайтами Filmix та 40 – HDRezka.

Упродовж трьох днів Нацрада поінформує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, щодо обмеження постачальниками електронних комунікаційних послуг доступу до вищезазначених вебсайтів.

Нині до переліку сервісів держави-агресора внесено 27 медіасервісів.

Раніше Національна рада внесла 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора. За результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу XI закону України «Про медіа» і не можуть транслюватися на території країни.

До слова, Рада ЄС 17 травня 2024 року вирішила призупинити мовлення на території Європейського Союзу чотирьох ЗМІ, які поширюють та російську пропаганду: Voice of Europe, «РИА Новости», «Известия» та «Российская газета».

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Теги: росія кіно санкції фільм

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