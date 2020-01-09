Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака в Ірані



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Вночі в Офісі президента під головуванням Володимира Зеленського відбулася робоча нарада з питань, пов’язаних із катастрофою літака МАУ

На робочій нараді наголошувалося, що допоки фахівці не дослідять обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака Боїнг-737 ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» в Ісламській Республіці Іран.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Відпрацьовується кілька версій причин катастрофи літака. Водночас на робочій нараді під головуванням Володимира Зеленського наголошувалося, що допоки фахівці не дослідять обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією», - йдеться у повідомленні.

У нараді взяли участь прем’єрміністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

Зазначається, що іранська сторона висловила готовність надати необхідну допомогу для належного розслідування катастрофи.

Також проводиться робота з родичами українців, які загинули в Ірані, їм надається психологічна допомога.

«Держава обов’язково проконтролює, щоб родини отримали всі страхові виплати», - додали у Зеленського.

Крім того, відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним із головних завдань штабу є ідентифікація та репатріація тіл з Ірану.

9 січня президент проведе телефонні розмови з офіційними особами країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

Також президент оголосилив 9 січня днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії МАУ.

Нагадаємо, цієї ночі до Тегерана з України вирушила слідча група з 45 осіб 12 установ. У Тегерані українські слідчі будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих при катастрофі літака Boeing 737, з'ясовувати обставини, за яких сталася трагедія.

Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.