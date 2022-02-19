  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    З часів «холодної війни» світ не був таким близьким до нового великого протистояння, – Кличко

    Віталій Кличко: &laquo;Лише загальною позицією та ефективною допомогою демократичних країн можна зупинити агресора&raquo; - З часів «холодної війни» світ не був таким близьким до нового великого протистояння, – Кличко
    Віталій Кличко: «Лише загальною позицією та ефективною допомогою демократичних країн можна зупинити агресора»
    Пресслужба Віталія Кличка

    Мер Києва підкреслив, що українці боротимуться і захищатимуть свою країну, однак світ має зрозуміти, наскільки важливо допомогти Україні

    Світ з часів «холодної війни» не був таким близьким до нового великого протистояння, а ймовірність вторгнення Росії в Україну дуже висока, заявив мер Києва Віталій Кличко на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки.

    «Безпека у світі – це сьогодні ключове питання. І ніколи світ, з часів Другої світової, не був такий близький до великого військового протистояння. Ймовірність російського вторгнення в Україну – дуже висока. Особливо з огляду на те, що сьогодні відбувається на Донбасі. Тому під час зустрічей тут я використовую всі можливості, аби донести критичність ситуації міжнародними партнерами нашої держави», – цитує пресслужба Кличка.

    Мер української столиці додав, що українці боротимуться і захищатимуть свою країну, однак світ має зрозуміти, наскільки важливо допомогти Україні.

    «Бо лише загальною позицією та ефективною допомогою демократичних країн можна зупинити агресора, який зруйнував систему європейської безпеки», - переконаний Кличко.

    Як повідомлялось, вчора Кличко, виступаючи у земельному парламенті Баварії перед депутатами парламенту та членами уряду Баварії, заявив, що демократична, успішна і орієнтована на членство в ЄС та НАТО Україна розцінюється Росією як небезпека для російського авторитаризму.

    Раніше Кличко докладно розповів, як діятиме Київ у разі наступу Росії.

    Як відомо, 17 лютого російські найманці знову обстріляли Станицю Луганську (відео). Цього ж дня вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.

    Також напередодні на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

    Як вважає міністр оборони, російські найманці на Донбасі активізувалися перед Радбезом ООН.

    Читайте також:

    Теги: ЄС Віталій Кличко НАТО мер Україна небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З часів «холодної війни» світ не був таким близьким до нового великого протистояння, – Кличко