З часів «холодної війни» світ не був таким близьким до нового великого протистояння, – Кличко

Мер Києва підкреслив, що українці боротимуться і захищатимуть свою країну, однак світ має зрозуміти, наскільки важливо допомогти Україні

Світ з часів «холодної війни» не був таким близьким до нового великого протистояння, а ймовірність вторгнення Росії в Україну дуже висока, заявив мер Києва Віталій Кличко на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки.

«Безпека у світі – це сьогодні ключове питання. І ніколи світ, з часів Другої світової, не був такий близький до великого військового протистояння. Ймовірність російського вторгнення в Україну – дуже висока. Особливо з огляду на те, що сьогодні відбувається на Донбасі. Тому під час зустрічей тут я використовую всі можливості, аби донести критичність ситуації міжнародними партнерами нашої держави», – цитує пресслужба Кличка.

Мер української столиці додав, що українці боротимуться і захищатимуть свою країну, однак світ має зрозуміти, наскільки важливо допомогти Україні.

«Бо лише загальною позицією та ефективною допомогою демократичних країн можна зупинити агресора, який зруйнував систему європейської безпеки», - переконаний Кличко.

Як повідомлялось, вчора Кличко, виступаючи у земельному парламенті Баварії перед депутатами парламенту та членами уряду Баварії, заявив, що демократична, успішна і орієнтована на членство в ЄС та НАТО Україна розцінюється Росією як небезпека для російського авторитаризму.

Раніше Кличко докладно розповів, як діятиме Київ у разі наступу Росії.

Як відомо, 17 лютого російські найманці знову обстріляли Станицю Луганську (відео). Цього ж дня вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.

Також напередодні на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

Як вважає міністр оборони, російські найманці на Донбасі активізувалися перед Радбезом ООН.

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