Захист ексвійськового Белька, який погрожував підірвати міст Метро, оскаржив його арешт



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Олексій Белько

Скаргу подав 30 вересня його адвокат Масі Найєм

Захист колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро, оскаржив його арешт із заставою 288 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалах суду.

Скаргу подав 30 вересня його адвокат Масі Найєм.

Для розгляду апеляції визначено колегію з трьох суддів на чолі з Віктором Глиняним.

Дата розгляду скарги ще не визначена.

Заставу в розмірі 288 тис. грн за Белька так ніхто і не вніс.

Згідно з матеріалами суду, ветеран АТО під час своїх дій на мосту Метро був озброєний пневматичним пістолетом, мисливською нарізною та мисливською гладкоствольною гвинтівками.

З гвинтівки Белько збив поліцейський квадрокоптер «Імпайр-1», що літав над ним.

Зазначається, що такими діями підозрюваний завдав шкоди Національній поліції у розмірі 168 тис. грн.

Нагадаємо, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 288 тисяч гривень.

Як відомо, Белька були готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Стало відомо, що Белько з 2014 по 2017 роки прослужив в АТО снайпером у 8-му полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його. У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків. Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Джерело: Українські новини