Мітингувальники звернулися до президента на Банковій (відео)

Біля Офісу президента чергують кілька десятків правоохоронці

Учасник акції на підтримку п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка вирушили від Печерського районного суду Києва до Офісу президента. Люди скандують: «Слуга, виходь. Народ прийшов», передає УНІАН.

Також повідомляється, що біля Офісу президента чергують кілька десятків правоохоронці. Невеликими групами люди проходять до будівлі. Організатори заходу заявляють, що через ковзанку під ОФсом президента та присутність там дітей мітингувальників не пропускають далі.

До слова, екссекретар РНБО Олександр Турчинов закликав учасників акції прогулятися до Офісу президента та передати привіт Зеленському.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.

Зазначимо, прокуратура просила на два місяці взяти під варту Петра Порошенка з можливістю застави у мільярд гривень.

Проте, суддя відмовився брати Порошенка під варту.

Під Печерським судом у Києві сьогодні сталися сутички між правоохоронцями та активістами.

Зокрема, під Печерським судом побили депутата, він кличе начальника поліції «на килим».

За кілька годин до цього прихильники Порошенка зібралися на масову акцію перед судом.