Стали відомі подробиці затримання Саакашвілі

Затримання Саакашвілі сталося в одній з квартир Києві

Після затримання Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил») суд протягом 72 годин обере йому запобіжний захід. Про це у Twitter повідомив нардеп від «Народного фронту», секретар комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко. «Він (Саакашвілі, -



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Затримання Михайла Саакашвілі 5 грудня

Затримання Саакашвілі сталося в одній з квартир Києві

Після затримання Михайла Саакашвілі (лідер «Руху нових сил») суд протягом 72 годин обере йому запобіжний захід.

Про це у Twitter повідомив нардеп від «Народного фронту», секретар комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко.

«Він (Саакашвілі, - ред.) переховувався в одній з київських квартир. При затриманні ніхто не постраждав. Тепер суд протягом 72 годин визначить запобіжний захід для Саакашвілі на період слідства», - повідомив Геращенко.

М. Саакашвили действительно задержан сотрудниками Национальной Полиции в строгом соответствии с Законом.

Он прятался в одной из киевских квартир. При задержании никто не пострадал.Теперь суд в течении 72 часов определит меру пресечения для Саакашвили на период следствия. — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 8 грудня 2017 р.

Зазначимо, що прихильники Саакашвілі приїхали на Аскольдів провулок, що в Києві і влаштували невеликий мітинг-протест.

Раніше повідомлялося, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

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