Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Віткофф і Кушнер їдуть до Києва. До чого нам готуватися?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Спецпосланці Трампа Стів Віткофф (зліва) і Джаред Кушнер
фото: Reuters

Змінилася ціна відмови від розмови

Віткофф і Кушнер уперше за весь час своєї місії їдуть не лише до Москви, а й до Києва. Це і є та «нова динаміка», за новинами про яку Сибіга просить стежити, і той вересень, який, за Зеленським, може змінити багато. Змінити він може не тому, що позиції зблизилися, – вони не зрушили. А тому, що обидві столиці заходилися змагатися за посередника.

Спершу факти, бо за чотири дні їх набралося. 31 серпня Зеленський після розмови з Віткоффом і Кушнером сказав, що Путін «хоче війни ще», але вересень може змінити багато. 3 вересня Сибіга на брифінгу з Джайшанкаром – це, до речі, перший в історії окремий візит глави МЗС Індії до Києва – заявив, що в мирних зусиллях «буде нова динаміка», без Вашингтона завершення війни нереалістичне, і порадив стежити за новинами.

Зеленський розшифрував: підтвердження від американців є, зустрічі будуть і в Москві, і в Києві, попередні дати узгоджені, розрахунок – на найближчі дні. А того ж дня у Владивостоці Путін сказав, що шанс на переговори є, домовлятися мають «в першу чергу Росія і Україна», а контакти з Києвом тривають через спецслужби.

Тепер про те, чому це не прорив і чому це все одно важливо. Спецпредставники Трампа їздили до Москви неодноразово, а до Києва – жодного разу. Візит анонсували навесні, потім улітку, потім привʼязували до Дня Незалежності – і щоразу відкладали, офіційно через посилення російських ударів по Києву. Александр Стубб тоді сказав чесніше за всіх: не їдуть, бо немає передумов для результату.

Тут і схована відповідь на питання, чому Київ говорить натяками. Коли дата поїздки відома наперед, її можна зірвати одним масованим нальотом, і Москва вже показала, що вміє. «Стежте за новинами», «попередні дати», «найближчі дні» – це не інтрига заради інтриги. Дату не називають, щоб не віддавати її в чужі руки.

Що насправді змінилося за літо? Не позиції: Київ пропонує зупинку по лінії зіткнення, Москва вимагає виходу з Донбасу, і жодна сторона не відступила. Змінилася ціна відмови від розмови. 25 серпня Реткліфф привіз до Москви оцінку, за якою війна йде для Росії погано і домовлятися краще зараз.

Тими ж днями, з 25 по 27, Україна на прохання американців витримала паузу в далекобійних ударах. Зеленський сказав про це прямо у зверненні 1 вересня і додав, що готовий тримати російське небо чистим від дронів на визначені дні й напрямки, коли цього вимагатиме дипломатія, а безпека в те небо повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру.

Прочитайте це уважно. Удари по тилу перестали бути лише військовим інструментом і стали розмінною монетою, яку Київ вмикає і вимикає сам. Путін у Бішкеку відповів на це «заявкою на державний тероризм» і обіцянкою знайти відповідь – а на тій самій пресконференції назвав Віткоффа й Кушнера «щирими людьми». За два дні у Владивостоці вже йшлося про «шанс». Так реагують на ціну, а не на аргументи.

Звідси головне. Коли посередник нарешті їде в обидві столиці, кожна хоче виглядати стороною, яка готова, – щоб після візиту без результату винним виявився інший. Москва грає це через формулу «домовлятися мають Росія і Україна»: звучить як відкритість, а означає двосторонній формат без гарантів, тобто Стамбул зразка двадцять другого року, де за столом сильніший і слабший, а третіх немає.

І через підкреслені контакти «по лінії спецслужб»: канал є, це не ми його закрили. Київ грає через дію – паузу, готовність до наступних пауз, повідомлення переговірникам, що російські здобутки незначні й куплені величезними втратами. І через тверезість у формулюванні: вересень може змінити багато, а не змінить.

Чесно про ризики. Похвала від Кремля на адресу посередника рідко буває для нас доброю новиною, а Путін не випадково сказав про «щирих людей, які прагнуть надати роботі конкретного змісту». Тристоронній формат Рубіо офіційно поставив на паузу ще в травні як такий, що не дав результату, і ніхто досі не пояснив, що в ньому зміниться, крім географії візитів.

І головна невідома та сама, що й місяць тому: чи є в російській системі механізм, здатний змінити рішення однієї людини, і чи «шанс» із трибуни форуму – це оцінка Путіна, чи його гра на американську аудиторію напередодні приїзду гостей.

Тому вересень справді може змінити багато, але не тим, чим здається. Не тим, що сторони домовляться, – до цього далеко. А тим, що вперше з весни в цьому раунді Київ бере участь не як столиця, яку інформують після Москви, а як сторона з власним важелем, ціну якого посередник уже відчув.

Далі все залежить від одного: чи вистачить цього важеля, щоб Віткофф і Кушнер доїхали до Києва раніше, ніж Москва зробить поїздку неможливою.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Україна переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розповів, як Україна обмежує воєнний потенціал Росії
Україна заблокувала російський південь і розширює операцію – Зеленський
14 серпня, 20:41
Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності та заговорив про «мир»
Лукашенко заговорив про «дружбу» з Україною у привітанні до Дня Незалежності
24 серпня, 09:33
Соболєв закликав до збереження внутрішньої єдності суспільств
Здача ядерної зброї в обмін на НАТО. Нардеп семи скликань розповів про історичний шанс, який прогавила Україна
25 серпня, 03:59
Технологією зацікавилися й західні військові
Найпотужніша зброя України: NYT показав систему, що стримує РФ
27 серпня, 01:07
Мерц: Атака дрона в Лейпцигу, серед іншого, показує, що ми також стикаємося з цілком реальними загрозами
Politico: Німеччина готується оголосити санкції проти Росії через атаку дрона в Лейпцигу
30 серпня, 00:50
Григорович також представляв Національну поліцію на міжнародних заходах
Кабмін призначив нового заступника глави МВС
31 серпня, 14:01
Володимиру Розумцю назавжди 37 років
Юрист, воїн Третього армійського корпусу. Згадаймо Володимира Розумця
14 серпня, 09:00
Росіяни скинули вісім ФАБ-250 на Краматорськ
Удар по Краматорську. Кількість постраждалих зросла до 18 людей
14 серпня, 10:01
Росія може перенести частину своїх зусиль на інші напрямки, зокрема активізувати гібридні операції проти країн НАТО
Ще 10 років війни? Підполковник ЗСУ засмутив прогнозом
23 серпня, 20:16

Ігор Петренко

Віткофф і Кушнер їдуть до Києва. До чого нам готуватися?
Віткофф і Кушнер їдуть до Києва. До чого нам готуватися?
Німеччина назвала Росію винною в атаці на український літак. Берлін оголосив про відповідь
Німеччина назвала Росію винною в атаці на український літак. Берлін оголосив про відповідь
Бюджет Росії врятувала чужа війна. Далі все залежить від України
Бюджет Росії врятувала чужа війна. Далі все залежить від України
Кремль поставив умову для тристороннього саміту Трампа, Путіна і Зеленського
Кремль поставив умову для тристороннього саміту Трампа, Путіна і Зеленського
Чому за війну платить Європа, а €210 млрд російських активів лежать без діла?
Чому за війну платить Європа, а €210 млрд російських активів лежать без діла?
Поки Реткліфф говорив у Москві, Київ тримав паузу: що стоїть за візитом глави ЦРУ
Поки Реткліфф говорив у Москві, Київ тримав паузу: що стоїть за візитом глави ЦРУ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
95K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
84K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
2 вересня, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
2 вересня, 11:36

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua