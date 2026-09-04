Віткофф і Кушнер їдуть до Києва. До чого нам готуватися?

Змінилася ціна відмови від розмови

Віткофф і Кушнер уперше за весь час своєї місії їдуть не лише до Москви, а й до Києва. Це і є та «нова динаміка», за новинами про яку Сибіга просить стежити, і той вересень, який, за Зеленським, може змінити багато. Змінити він може не тому, що позиції зблизилися, – вони не зрушили. А тому, що обидві столиці заходилися змагатися за посередника.

Спершу факти, бо за чотири дні їх набралося. 31 серпня Зеленський після розмови з Віткоффом і Кушнером сказав, що Путін «хоче війни ще», але вересень може змінити багато. 3 вересня Сибіга на брифінгу з Джайшанкаром – це, до речі, перший в історії окремий візит глави МЗС Індії до Києва – заявив, що в мирних зусиллях «буде нова динаміка», без Вашингтона завершення війни нереалістичне, і порадив стежити за новинами.

Зеленський розшифрував: підтвердження від американців є, зустрічі будуть і в Москві, і в Києві, попередні дати узгоджені, розрахунок – на найближчі дні. А того ж дня у Владивостоці Путін сказав, що шанс на переговори є, домовлятися мають «в першу чергу Росія і Україна», а контакти з Києвом тривають через спецслужби.

Тепер про те, чому це не прорив і чому це все одно важливо. Спецпредставники Трампа їздили до Москви неодноразово, а до Києва – жодного разу. Візит анонсували навесні, потім улітку, потім привʼязували до Дня Незалежності – і щоразу відкладали, офіційно через посилення російських ударів по Києву. Александр Стубб тоді сказав чесніше за всіх: не їдуть, бо немає передумов для результату.

Тут і схована відповідь на питання, чому Київ говорить натяками. Коли дата поїздки відома наперед, її можна зірвати одним масованим нальотом, і Москва вже показала, що вміє. «Стежте за новинами», «попередні дати», «найближчі дні» – це не інтрига заради інтриги. Дату не називають, щоб не віддавати її в чужі руки.

Що насправді змінилося за літо? Не позиції: Київ пропонує зупинку по лінії зіткнення, Москва вимагає виходу з Донбасу, і жодна сторона не відступила. Змінилася ціна відмови від розмови. 25 серпня Реткліфф привіз до Москви оцінку, за якою війна йде для Росії погано і домовлятися краще зараз.

Тими ж днями, з 25 по 27, Україна на прохання американців витримала паузу в далекобійних ударах. Зеленський сказав про це прямо у зверненні 1 вересня і додав, що готовий тримати російське небо чистим від дронів на визначені дні й напрямки, коли цього вимагатиме дипломатія, а безпека в те небо повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру.

Прочитайте це уважно. Удари по тилу перестали бути лише військовим інструментом і стали розмінною монетою, яку Київ вмикає і вимикає сам. Путін у Бішкеку відповів на це «заявкою на державний тероризм» і обіцянкою знайти відповідь – а на тій самій пресконференції назвав Віткоффа й Кушнера «щирими людьми». За два дні у Владивостоці вже йшлося про «шанс». Так реагують на ціну, а не на аргументи.

Звідси головне. Коли посередник нарешті їде в обидві столиці, кожна хоче виглядати стороною, яка готова, – щоб після візиту без результату винним виявився інший. Москва грає це через формулу «домовлятися мають Росія і Україна»: звучить як відкритість, а означає двосторонній формат без гарантів, тобто Стамбул зразка двадцять другого року, де за столом сильніший і слабший, а третіх немає.

І через підкреслені контакти «по лінії спецслужб»: канал є, це не ми його закрили. Київ грає через дію – паузу, готовність до наступних пауз, повідомлення переговірникам, що російські здобутки незначні й куплені величезними втратами. І через тверезість у формулюванні: вересень може змінити багато, а не змінить.

Чесно про ризики. Похвала від Кремля на адресу посередника рідко буває для нас доброю новиною, а Путін не випадково сказав про «щирих людей, які прагнуть надати роботі конкретного змісту». Тристоронній формат Рубіо офіційно поставив на паузу ще в травні як такий, що не дав результату, і ніхто досі не пояснив, що в ньому зміниться, крім географії візитів.

І головна невідома та сама, що й місяць тому: чи є в російській системі механізм, здатний змінити рішення однієї людини, і чи «шанс» із трибуни форуму – це оцінка Путіна, чи його гра на американську аудиторію напередодні приїзду гостей.

Тому вересень справді може змінити багато, але не тим, чим здається. Не тим, що сторони домовляться, – до цього далеко. А тим, що вперше з весни в цьому раунді Київ бере участь не як столиця, яку інформують після Москви, а як сторона з власним важелем, ціну якого посередник уже відчув.

Далі все залежить від одного: чи вистачить цього важеля, щоб Віткофф і Кушнер доїхали до Києва раніше, ніж Москва зробить поїздку неможливою.