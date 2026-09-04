Axios: Віткофф та Кушнер цими вихідними відвідають і Київ, і Москву

Стів Віткофф та Джаред Кушнер цими вихідними мають відвідати Київ і Москву

Посланці Дональда Трампа проведуть переговори щодо завершення російсько-української війни

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер цими вихідними вирушать до Москви та Києва для переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Для Віткоффа та Кушнера майбутня поїздка стане першим візитом до Києва від початку другої каденції Дональда Трампа. Водночас Москву американські представники за цей час уже відвідували неодноразово.

Нагадаємо, ще наприкінці липня стало відомо, що Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ у другій половині серпня. Американські представники мали прибути для участі в заходах до 35-ї річниці Незалежності України. Однак цього не сталося.

Уже 3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчими днями мають приїхати до Києва. Очікується, що під час візиту сторони обговорять подальші кроки в дипломатичному процесі щодо завершення війни.

Водночас 4 вересня ЗМІ повідомили,що запланований візит Віткоффа до Києва опинився під питанням через безпекову ситуацію на тлі російських атак. Остаточного рішення щодо поїздки не було: розглядалася можливість відкласти візит або скоригувати його плани.

Також раніше американський сенатор-республіканець Том Тілліс розкритикував підхід Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до переговорів із Росією.

Він заявив, що представники Дональда Трампа надто довіряють Володимиру Путіну та неправильно оцінюють його наміри. На думку сенатора, Москва використовує переговорний процес для затягування часу, а американським представникам варто жорсткіше ставитися до російської сторони.