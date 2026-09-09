Удар по Білій Церкві: рятувальники цілу ніч гасили наслідки атаки (фото)

Робота рятувальників ускладнювалася постійною загрозою повторних російських ударів

У ніч проти 9 вересня та зранку російські війська завдали масованого удару по території Київської області. Під ворожим вогнем опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Після влучання дрона виникла пожежа фото: ДСНС Київщини/Facebook

Зокрема, у Білій Церкві внаслідок влучання ворожого БпЛА спалахнула масштабна пожежа на підприємстві харчової промисловості. «Главком» писав, що, за попередньою інформацією, йдеться про підприємство, яке спеціалізується на виробництві харчової продукції швидкого приготування, зокрема продукції бренду Reeva.

Рятувальники всю ніч працювали на місці пожежі фото: ДСНС Київщини/Facebook

Рятувальники ДСНС цілу ніч працювали на місці події та ліквідовували наслідки обстрілу. Наразі пожежу локалізували. Зазначається, що робота надзвичайників суттєво ускладнювалася частими повітряними тривогами та постійною загрозою повторних російських ударів.

Наслідки влучання фото: ДСНС Київщини/Facebook

Станом на ранок роботи з остаточної ліквідації наслідків атаки на місці події тривають. Інформація щодо руйнувань в інших районах області та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що станом на 04:05 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських БпЛА. О 08:04 у столиці дали відбій тривоги.

До слова, вночі 9 вересня російські війська атакували Золочів на Харківщині та Дніпро: на Харківщині є поранений і постраждалі, а в Дніпрі рятувальники дістали з підвалу понівеченого будинку трьох людей, яким тепер надають медичну допомогу.