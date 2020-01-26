Жертвами коронавірусу в Китаї стали вже 54 особи, заражених — майже 2000



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За добу заразилося 688 людей

За словами голови КНР Сі Цзіньпіна, темпи поширення небезпечної коронавірусної інфекції у Китаї прискорюються

Кількість загиблих від коронавірусу у Китаї зрослав до 54. Як повідомляє AFP, у провінції Хубей померли 13 осіб, ще 323 заразилися.

Зокрема, уряд Шанхаю повідомив про першу смерть у місті від вірусу.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай зіткнувся з «важкою ситуацією». За його словами, темпи поширення небезпечної коронавірусної інфекції у Китаї прискорюються.

Також зазначається, що загальна кількість заражених по країні тепер досягає 1975 осіб. Таким чином за добу заразилося 688 людей.

Як відомо, канадські медики госпіталізували кількох людей із підозрою на захворювання новим коронавірусом. У одного із них підтвердили смертельну недугу.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.