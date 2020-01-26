В Ухані будують другу лікарню для хворих коронавірусом
Будівництво лікарні, що має вміщувати 1300 ліжок, плануються завершити за 15 днів
У китайському місті Ухань, яке стало епіцентром спалаху нового коронавірусу, побудують ще одну нову спеціалізовану лікарню для лікування інфікованих пацієнтів.
Про це у суботу повідомляє Reuters із посиланням на китайські ЗМІ.
Будівництво лікарні, що має вміщувати 1300 ліжок, плануються завершити за 15 днів.
До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.
Нагадаємо, у Китаї вже 1355 осіб інфіковані коронавірусом – понад 40 померли.
Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.
Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.
Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.