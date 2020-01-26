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    У світі

    В Ухані будують другу лікарню для хворих коронавірусом

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    Будівництво лікарні в Ухані - В Ухані будують другу лікарню для хворих коронавірусом
    Будівництво лікарні в Ухані
    Фото: Reuters

    Будівництво лікарні, що має вміщувати 1300 ліжок, плануються завершити за 15 днів

    У китайському місті Ухань, яке стало епіцентром спалаху нового коронавірусу, побудують ще одну нову спеціалізовану лікарню для лікування інфікованих пацієнтів.

    Про це у суботу повідомляє Reuters із посиланням на китайські ЗМІ.

    Будівництво лікарні, що має вміщувати 1300 ліжок, плануються завершити за 15 днів.

    До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Нагадаємо, у Китаї вже 1355 осіб інфіковані коронавірусом – понад 40 померли.

    Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус. 

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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