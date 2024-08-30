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Капсула часу з 90-х: у Києві виявили 27-річний спортивний Volvo у новому стані (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Капсула часу з 90-х: у Києві виявили 27-річний спортивний Volvo у новому стані (фото)
Volvo S70 1997 року проїхав усього 66 000 км
фото: Roma Urraco/Facebook

Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 245 км/год

У Києві знайшли добре збережений Volvo S70 1997 року. Седан D-класу проїхав усього 66 тис. км. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який регулярно знаходить подібні капсули часу.

Авто експлуатували лише в гарну погоду
Авто експлуатували лише в гарну погоду
фото: Roma Urraco/Facebook

Седан Volvo S70 був офіційно придбаний в Україні, про що свідчить оригінальна документація. Його перший власник більше користувався службовими авто, тому Volvo мало експлуатувався. З гаража він виїжджав лише у хорошу погоду.

Седан оснащений 240-сильним турбомотором
Седан оснащений 240-сильним турбомотором
фото: Roma Urraco/Facebook

Стан Volvo S70 – майже як новий. Кузов, інтер’єр, силовий агрегат та ходова автомобіля чудово збереглися. Нагадаємо, що S70 – остання модель марки у фірмовому кутастому стилі.

Салон оздоблено шкірою та деревом
Салон оздоблено шкірою та деревом
фото: Roma Urraco/Facebook

Авто цінне тим, що це потужна спортивна версія Volvo S70 T5 із 2,5-літровим п’ятициліндровим турбомотором на 240 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 245 км/год.

До того ж седан Volvo S70 T5 має непогану комплектацію, за мірками 90-х. Його салон оздоблений шкірою, алькантарою і деревом, є двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, люк, магнітола та електросклопідйомники. Зараз ця капсула часу шукає нового господаря.

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Джерело
Теги: Київ автомобіль Volvo

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Авто

Капсула часу з 90-х: у Києві виявили 27-річний спортивний Volvo у новому стані (фото)
Капсула часу з 90-х: у Києві виявили 27-річний спортивний Volvo у новому стані (фото)
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