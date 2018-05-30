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    ЗМІ: поліція шукала відео з камер у будинку Бабченка напередодні його вбивства

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    <p>Поліція біля під'їзду вбитого журналіста</p> - ЗМІ: поліція шукала відео з камер у будинку Бабченка напередодні його вбивства
    Фото: Reuters

    Поліція біля під'їзду вбитого журналіста

    Якої саме справи стосувались слідчі дії - не зазначається

    Поліція шукала відео з камер спостереження у будинку російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка напередодні його вбивства у Києві, увечері 29 травня. 

    Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на джерела.

    За їхніми даними о 5 ранку в будинку Бабченка по вулиці Микольсько-Слобідської поліція шукала відео з камер спостереження. 

    Якої саме справи стосувались слідчі дії - не зазначається.

    Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

    Судмедекспертизу проведуть у вівторок, 30 травня.

    У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

    За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

    Також оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону 

    Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

    У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.

    Також постпред Росії при ООН використав факт убивства Бабченка у промові в Радбезі.

    Натомість міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в ООН, що Москва розглядала Бабченка як ворога.

    В ОБСЄ закликали Київ негайно розпочати повне розслідування вбивства журналіста.

    Цієї ночі в Москві на місці вбивства у 2015 році російського опозиціонера Бориса Нємцова пройшла акція пам'яті журналіста Бабченка.

    Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

    Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)

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