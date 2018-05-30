ЗМІ: поліція шукала відео з камер у будинку Бабченка напередодні його вбивства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters Поліція біля під'їзду вбитого журналіста

Якої саме справи стосувались слідчі дії - не зазначається

Поліція шукала відео з камер спостереження у будинку російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка напередодні його вбивства у Києві, увечері 29 травня.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на джерела.

За їхніми даними о 5 ранку в будинку Бабченка по вулиці Микольсько-Слобідської поліція шукала відео з камер спостереження.

Якої саме справи стосувались слідчі дії - не зазначається.

Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

Судмедекспертизу проведуть у вівторок, 30 травня.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

Також оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону

Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.

Також постпред Росії при ООН використав факт убивства Бабченка у промові в Радбезі.

Натомість міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в ООН, що Москва розглядала Бабченка як ворога.

В ОБСЄ закликали Київ негайно розпочати повне розслідування вбивства журналіста.

Цієї ночі в Москві на місці вбивства у 2015 році російського опозиціонера Бориса Нємцова пройшла акція пам'яті журналіста Бабченка.

Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)