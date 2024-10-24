Справа про незаконне збагачення. Арахамія пояснив, чому взяв Кормишкіну на поруки

Арахамія: Взяти на поруки це означає, що людина не буде переховуватися від слідчих дій

В Україні діє презумпція невинуватості поки суд не доведе зворотне. Так, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив, чому взяв підозрювану в незаконному збагаченні народну депутатку Ірину Кормишкіну на поруки.

«Взяти на поруки це означає, що людина не буде переховуватися від слідчих дій і спокійно ходитиме на роботу та голосувати потрібні країні закони. Тут немає нічого страшного. В країні презумпція невинуватості поки суд не доведе зворотне», – написав Давид Арахамія під постом нардепки Мар'яни Безуглої.

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Нагадаємо, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за дорученням керівника САП повідомив про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці України. Слідство встановило, що у 2021-2022 роках народна депутатка набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період.

Як зазначало слідство, за отримані гроші Кормишкіна через юридичну особу придбала будинок поблизу міста Одеси, в якому проживає.

Згодом Вищий антикорупційний суд передав підозрювану в незаконному збагаченні народну депутатку Ірину Кормишкіну на поруки. Поручителями суд визначив голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.