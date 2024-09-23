«Наступні кілька місяців будуть вирішальними». Зеленський звернувся до американців

Глава держави закликав партнерів якомога швидше визначити, яким буде результат війни

Україні та її союзникам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття. Із такими словами президент Володимир Зеленський виступив на церемонії нагородження премією Американської академії досягнень у США.

«Дорогі друзі, усі гості, які зібралися тут сьогодні, і кожен друг свободи, який нас почує! Я дякую вам за цю честь. І хочу, щоб ви знали, що в усьому, чого ми досягли на цей час, а головне, в усьому, чого ми ще можемо досягти – наш народ і наша українська сміливість, – ви стали частиною цього. Ваша допомога, ваші рішення, ваша рішучість не дадуть втратити свободу.

Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Ніхто з нас не хотів би – неважливо, чи ми в Америці, чи в Україні, чи в будь-якій точці Європи, чи в будь-якій точці світу, – ніхто добровільно не обирає для своїх дітей такі режими, як російська, іранська чи будь-яка інша диктатура. Ці режими завжди побудовані на насильстві, завжди розв'язують війни та проливають кров, завжди крадуть майбутнє – вони руйнують роки, залишаючи десятиліття в руїнах. Ось чому вони повинні програти.

У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні – війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, – у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники.

Ми маємо бути швидшими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття. Україна має План перемоги. І я представлю цей план Америці: Президенту Байдену, Конгресу, обом кандидатам у Президенти – Камалі Гарріс і Дональду Трампу – і всім нашим союзникам у світі. І я вважаю, що це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів коштом свободи. Просто зараз ми всі маємо силу сформувати світ, у якому житимуть наші діти та їхні діти.

У що вони віритимуть – наші діти? Чи віритимуть вони в цінності, які об'єднують всіх вас попри будь-які відмінності, і в цю країну, і в наш зв'язок з Америкою? Чи вони втратять надію, живучи у світі, де перманентно тривають війни?

Цю «Золоту тарілку» ніколи не дадуть Путіну або таким, як він. Причина очевидна – не існує нагород за вбивства, які вони приносять, за мрії, які вони руйнують, і за країни, які вони спалюють. Сьогодні люди отримують цю нагороду за те, що вони найкращі в тому, що роблять, – за їхню винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи.

Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому. І нехай ця перемога буде віддзеркаленням кожного з вас і вашої підтримки. Дякую вам! Дякую за запрошення! Боже, бережи Америку! Слава Україні!», – сказав президент.

Нагадаємо, що Зеленський, який нині перебуває з робочим візитом у США, отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award.

До відома, вчора Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у заходах високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією.

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

Крім того, Зеленський сьогодні, 23 вересня, зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.