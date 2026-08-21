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В Австралії заарештовано російського шпигуна, який служив у ЗСУ – ABC News

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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В Австралії заарештовано російського шпигуна, який служив у ЗСУ – ABC News
Покарання за такі злочини в Австралії становить 20 років ув’язнення
колаж: glavcom.ua

Громадянина Австралії та Росії звинувачують у спробі передати російській розвідці інформацію про українських військових

В Австралії заарештували 27-річного громадянина Австралії та Росії, якого звинувачують у спробі передати людям, яких він вважав пов’язаними з російською розвідкою, інформацію про українських військових. Про це повідомляє ABC News із посиланням на Австралійську федеральну поліцію, пише «Главком».

Чоловіка затримали 20 серпня у Брісбені. У суді його ідентифікували як Володимира Теслова. Йому висунули обвинувачення у спробі навмисного іноземного втручання. Максимальне покарання за цією статтею становить 20 років ув’язнення. За даними австралійської поліції, у жовтні 2024 року Теслов їздив до Росії, де пройшов військову підготовку. Після повернення до Австралії він у травні 2025 року вирушив до України та приєднався до Збройних сил України.

Слідство вважає, що чоловік вступив до українського війська, щоб отримати доступ до інформації про військовослужбовців, підрозділи та місця їхнього розташування. Пізніше він нібито намагався передати ці дані людям, яких вважав представниками російської розвідки. Комісар AFP Кріссі Барретт заявила, що слідство не має інформації про те, що дії підозрюваного створювали або створюють загрозу для безпеки Австралії. Водночас поліція вважає, що його діяльність могла поставити під загрозу українських військовослужбовців.

Правоохоронці вилучили кілька електронних пристроїв та інші предмети, які можуть мати значення для розслідування. Їх планують детально дослідити. Поліція також не виключає, що у справі можуть з’явитися нові підозрювані. «Ми ще маємо пройти довгий шлях, і це дуже складне розслідування», – заявила Барретт.

Суд у Брісбені відклав розгляд справи до 2 жовтня. Наразі чоловік вважається обвинуваченим, а його провину ще має встановити суд. Австралійська влада наголошує, що країна не повинна ставати місцем, де іноземні держави можуть безкарно проводити розвідувальну діяльність. Саме тому AFP та Австралійська організація розвідки та безпеки продовжують розслідування діяльності підозрюваного.

Нагадаємо, що СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників.

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Теги: шпигун Австралія ЗСУ

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