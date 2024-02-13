Не мають засобів для гасіння на висоті: в Анапі палає багатоповерхівка (відео)

Мешканців будинку евакуюють

В Анапі горить мансарда 11-поверхового будинку. Про це повідомляє пресслужба ГУ МНС Росії Краснодарського краю.

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Як зазначає один з Telegram-каналів, мешканці повідомили, що у пожежників немає засобів для гасіння вогню на такій висоті.

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Наразі всіх жильців евакуюють. Дах будівлі вже почав обсипатися. Площа займання складає 1000 кв. метрів, причина пожежі наразі невідома.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Відомо, що на місці займання працюють розрахунки пожежної частини, МНС, бригади швидкої допомоги, співробітники МБУ «Служба порятунку». До гасіння пожежі залучили понад 70 осіб та 25 одиниць техніки.

Раніше повідомлялось, що у Москві загорівся дах житлового будинку. Для гасіння пожежі було залучено авіацію. Вогонь поширився по всій площі покрівлі будинку і перекинувся на сусідній.

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, у Москві спалахнув завод МіГ на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу підприємства, на 2-му та 3-му поверхах будівлі.

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А учора на території однієї із військових частин у Ставрополі, що в Росії, горіла будівля штабу. Пожежа сталась на першому поверсі споруди.

Згодом глава міста Іван Ульянченко повідомив, що пожежа загашена. Попередня причина – коротке замикання.

Раніше в Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси. Пропагандисти повідомили, що вибух стався під час планових випробувань ракетних двигунів. Люди припускають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул і, можливо, пов'язаний із випробуваннями ракетних двигунів. Річ у тім, що поруч із полігоном знаходиться Воткінський завод, який випускає продукцію військового та цивільного призначення.