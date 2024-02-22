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Зеленський дозволив іноземцям служити у Нацгвардії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський дозволив іноземцям служити у Нацгвардії
Президент України підписав указ про дозвіл служити у Нацгвардії іноземцям
фото: Володимир Зеленський/Telegram

До Нацгвардії можуть бути прийняті іноземці, які на законних підставах перебувають в Україні

Президент України Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України. Про це йдеться в указі президента.

Прийнятими добровільно до Нацгвардії можуть бути іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. До лав Нацгвардії можуть також вступити і жінки.

Охочі мають звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій вони хочуть проходити військову службу за контрактом.

Іноземці, яких приймають на військову службу, мають пройти обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією, професійно-психологічний відбір та здати визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки. Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вводить нову посаду Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Відповідний указ з’явився на сайті президента.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами.

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Теги: указ Володимир Зеленський іноземці

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