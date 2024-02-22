Зеленський дозволив іноземцям служити у Нацгвардії

До Нацгвардії можуть бути прийняті іноземці, які на законних підставах перебувають в Україні

Президент України Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України. Про це йдеться в указі президента.

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Прийнятими добровільно до Нацгвардії можуть бути іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. До лав Нацгвардії можуть також вступити і жінки.

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Охочі мають звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій вони хочуть проходити військову службу за контрактом.

Іноземці, яких приймають на військову службу, мають пройти обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією, професійно-психологічний відбір та здати визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки. Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вводить нову посаду Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Відповідний указ з’явився на сайті президента.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами.