На Одещині чоловік зливав нафтопродукти в ґрунт

Мешканцю Одеської області оголосили підозру за фактом забруднення земель небезпечними відходами

В Одесі водію, який вивозив із територію порту нафтопродукти, повідомили про підозру у забруднені землі. Про це розповіли у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Чоловік працював водієм вантажного автомобіля та надавав послуги щодо вантажних робіт із відходами. Співпрацював він з одним із провідних підприємств України з утилізації відходів. Згодом чоловіка найняло підприємство та залучило до протиправної схеми поводження з забруднюючими речовинами в Одеській області.

Правоохоронці виявили, що водій зливав небезпечні речовини. Йдеться про баластні води, які містили нафтопродукти. Їх вивозили з території державного морського торговельного порту задля подальшої утилізації.

Підозрюваний злив небезпечні речовини у місці, що непередбачене для таких дій. А саме – на ділянці поблизу автотранспортного підприємства. Жодні додаткові утилізаційні роботи не проводились. Довкіллю завдано шкоди на понад пів мільйона гривень.

Чоловіку оголосили підозру за фактом забруднення земель відходами, шкідливими для життя, здоров'я людей та довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що спричинило небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).

Читайте також: