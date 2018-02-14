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    Адвокат мера Одеси оприлюднив лист до НАБУ

    У листі захисник Труханова завчасно попередив НАБУ про час прибуття політика до Києва
    Адвокат мера Одеси Геннадія Труханова Олександр Лисак заявляє, що завчасно інформував НАБУ про дати повернення його підзахисного з відрядження. Для підтвердження цього він оприлюднив відповідний документ. «Вчора, коли з'явилася інформація про готові підозри, я зв'язався з клієнтом, що виїжджаю до нього. Крім того, був підготовлений
    • Сьогодні, 18:58
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    Геннадій Труханов
    Геннадій Труханов

    У листі захисник Труханова завчасно попередив НАБУ про час прибуття політика до Києва

    Адвокат мера Одеси Геннадія Труханова Олександр Лисак заявляє, що завчасно інформував НАБУ про дати повернення його підзахисного з відрядження. Для підтвердження цього він оприлюднив відповідний документ.

    «Вчора, коли з'явилася інформація про готові підозри, я зв'язався з клієнтом, що виїжджаю до нього. Крім того, був підготовлений лист-повідомлення до НАБУ про те, що ми сьогодні разом з клієнтом прибуваємо в Київ», - сказав він.

    Як зазначає Лисак, лист був зареєстрований ним особисто в приймальні громадян в НАБУ.

    «Після цього вечірнім рейсом я вилетів до клієнта», - додав він.

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    У листі до НАБУ зазначається: «Повідомляємо, що 14.02.18 о 8:20 Одеський міський голова Труханов прибуде в аеропорт "Бориспіль" рейсом PS 804, після чого одразу відправиться до НАБУ з метою участі в проведенні слідчих дій».

    На листі стоїть штамп НАБУ про отримання, датований 13 лютого.

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    Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

    Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

    У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

    Вранці стало відомо, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

    Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

    Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

    Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

    9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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