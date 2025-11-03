Головна Одеса Новини
В Одесі заарештовано будівлю популярного дельфінарію: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Будівництво комплексу тривало з травня 2018 року до жовтня 2022 року
фото:nemo

Судове рішення про арешт майна ухвалено через несплату пайової участі у розвиток міської інфраструктури

Господарський суд наклав арешт на основну будівлю, в якій розташовані акваріум, центр дельфінотерапії та готельно-розважальні зони комплексу «Немо» в Одесі. Причиною став борт у розмірі 11 млн 900 тис. грн перед міським бюджетом за несплату пайової участі. Про це  повідомляє «Главком» з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Позов до суду подала Одеська обласна прокуратура, вимагаючи примусово стягнути заборгованість із компаній «Нерум» та «Нептун Біла Сфера». Основною причиною боргу стала несплата пайової участі – обов'язкового внеску, який забудовник має перерахувати до міського бюджету на розвиток соціальної та транспортної інфраструктури міста.

Будівництво комплексу тривало з травня 2018 року до жовтня 2022 року, але, за даними прокуратури, жодних платежів на користь громади протягом цього часу власники не здійснили.

Суд наклав арешт на основну будівлю Одеського міського дельфінарію загальною площею понад 21 тис. кв м. У цьому приміщенні знаходиться акваріум, центр дельфінотерапії та готельно-розважальні зони комплексу.

Прокуратура також клопотала про блокування грошових активів підприємств, проте суд у цій частині відмовив, і кошти залишилися у розпорядженні компаній.

Наразі дельфінарій «Немо» продовжує працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, в Одесі розгорівся скандал після того, як у нічному клубі Palladium пролунала російська музика. Інцидент викликав широкий резонанс, і в обласній військовій адміністрації наголосили, що жодна російська музика не повинна звучати у місті, особливо з огляду на його статус території бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА.

Інцидент стався 31 жовтня – діджей клубу увімкнув російський трек перед публікою з понад тисячі людей. Після цього голова Одеської ОВА Олег Кіпер публічно відреагував на подію, підкресливши, що подібне є неприпустимим.

