Комбат пояснив, чому безпілотні підрозділи вимушені самі розробляти дрони

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Комбат пояснив, чому безпілотні підрозділи вимушені самі розробляти дрони
Єгор Соболєв пішов добровольцем на війну в перші дні повномасштабного вторгнення
фото: Facebook Єгора Соболєва

Єгор Соболєв: «Через централізовані закупівлі важко встигати за прогресом: дрони дуже швидко вдосконалюються»

Українські військові використовують на фронті дрони власного виробництва. Про це розповів командир загону безпілотних систем 12-го окремого центру спеціального призначення та екснардеп Єгор Соболєв в інтерв’ю «Главкому».

За словами Єгора Соболєва, дрони українського виробництва мають переваги через кращі ТТХ (тактико-технічні характеристики). «Боротьба в небі дронами проти дронів – це новий вид бою, який дуже стрімко прогресує, і треба постійно створювати новітнє озброєння. Ми зараз використовуємо дрони, які ще навіть не сертифіковані Міністерством оборони і, відповідно, уряд ще не може їх закуповувати. Справа в тому, що через централізовані закупівлі важко встигати за прогресом: дрони дуже швидко вдосконалюються», – пояснив військовий.

Разом із цим підрозділ Єгора Соболєва отримує й інші дрони від волонтерів. «Наш підрозділ виконує різні задачі з різними типами дронів. Перехоплювачі майже всі дістаються нам завдяки допомозі волонтерських фондів, зокрема «Повернись живим», закупівлям різних громад, від Харкова до Львова. І плюс ті, що ми виготовляємо самі», – розповів Єгор Соболєв.

«Орлан-10», знешкоджений засобами РЕБ, осінь 2022 року
«Орлан-10», знешкоджений засобами РЕБ, осінь 2022 року
фото: militarnyi.com

Держава також спонсорує військо дронами, зокрема підрозділ Соболєва отримує різні типи дронів. «Камікадзе проти ворожої піхоти, важкі бомбардувальники проти укріплень, артилерії та бронетехніки – отримуємо від уряду. Загалом безпілотні підрозділи отримують від уряду дедалі більше дронів», – зазначив захисник. 

Єгор Соболєв каже, що раніше армія отримувала техніку від волонтерів. Але з часом дещо змінилося. «Якщо в 2022 році фактично все ми купували за кошти волонтерів, то зараз велика частина постачається або через командування Сил логістики, або за програмою, яку люди знають як «Армія дронів». Дуже правильною є децентралізація закупівель, започаткована Мінцифри і Міноборони, – коли підрозділи можуть напряму замовляти те, що вони хочуть, через Вrave1 і DOTChain Defense», – зазначив екснардеп.

Єгор Соболєв відомий, як журналіст, громадський активіст та ексдепутат. Єгор Соболєв пішов добровольцем на війну в перші дні повномасштабного вторгнення, спершу як боєць ТРО обороняв Київ. Наразі військовий є командиром загону безпілотних систем 12-го окремого центру спеціального призначення.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування безпілотників. Урядовець зауважив, що нещодавно Code 9.2 – 475 окремий штурмовий полк ЗСУ – провів унікальну операцію в Купʼянську на Харківщині. Тому вкрай важливим зараз є створення таких підрозділів, оскільки вони вже довели свою ефективність.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше. Міноборони запустило в ЗСУ автоматизований розподіл безпілотних систем між військовими частинами. 

Теги: дрон безпілотник військові

