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Чоловік три роки переховувався від мобілізації, але задонатив 100 тис. на військо: що вирішив суд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чоловік три роки переховувався від мобілізації, але задонатив 100 тис. на військо: що вирішив суд
Чоловік донатив на військо, але йти служити не спішив, за це і отримав покарання
фото з відкритих джерел

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав

В Ужгороді до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який утік із приміщення ТЦК і понад три роки переховувався від мобілізації. Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як встановило слідство, 27 квітня 2023 року чоловіка доправили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він пройшов військово-лікарську комісію й був визнаний придатним до військової служби. Жодних застережень щодо здоров’я фахівці не виявили.

Військовозобов’язаний під підписку ознайомився з мобілізаційним розпорядженням про призначення до команди для відправлення до військової частини та розписався в контрольному талоні. Однак того ж дня він самовільно покинув територію ТЦК та більше туди не повертався.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Він переконував суд, що його нібито «затримали на вулиці, коли він перебував із трирічним сином. За його версією, дитина залишилася чекати в сусідньому магазині, а тому він залишив територію ТЦК, переймаючись за хлопчика, і мобілізаційного розпорядження на руки не отримував».

Проте суд розцінив такі показання як спробу уникнути кримінальної відповідальності. Слідство підтвердило наявність особистого підпису обвинуваченого на копії мобілізаційного розпорядження, а посилання на хвилювання за дитину не було визнано поважною причиною для трирічного ухилення від мобілізації.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України.

При призначенні покарання суд урахував як пом’якшувальну обставину добровільний внесок чоловіка на підтримку Збройних сил України в розмірі 100 000 гривень. Водночас суд підкреслив, що звільнення з випробуванням за ухилення від захисту Вітчизни під час війни є неприпустимим.

Суд ухвалив визнати чоловіка винним за ст. 336 КК України та призначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Тернопільській області на 8500 грн оштрафували військового, який на один день покинув військову частину.

Раніше Київський районний суд Полтави розглянув справу мобілізованого військовослужбовця, який майже 20 місяців перебував поза частиною (СЗЧ).

Нагадаємо, тисячі військовослужбовців повернулися до підрозділів за спрощеною програмою повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ). За чисельністю це співмірно з особовим складом двох-трьох бригад. 

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Теги: суд мобілізація вирок ТЦК

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