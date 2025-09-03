Головна Одеса Новини
ДБР відкрило справу щодо загибелі чоловіка при спробі перетину кордону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
ДБР відкрило справу щодо загибелі чоловіка при спробі перетину кордону
фото з відкритих джерел

Загиблим виявився 23-річний харків’янин

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«За попередніми даними, 1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників», – йдеться у повідомленні.

Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці. Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

У межах зареєстрованого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 КК України слідчі ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Допитано прикордонників та свідків події. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.

До слова, прикордонники зупинили Mercedes, яким керував 50-річний священнослужитель одного із закарпатських монастирів. Під час огляду в автомобілі було знайдено 41-річного жителя Сумщини, який заховався під рясами на задньому сидінні.

Теги: Одещина ДБР Держприкордонслужба

